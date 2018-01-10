NBA

NBA'de yumruklar konuştu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Toronto Raptors'ı Wayne Ellington'ın bitime 0.3 saniye kala attığı basketle 90-89 yendi. Üçüncü periyotta Ibaka ve Johnson arasında yaşanan yumruklu kavga ise maçın önüne geçti.

Haber Merkezi AA, Yeni Şafak
Yaşanan kavga sonrası iki basketbolcu oyundan atıldı.

Yaşanan kavga sonrası iki basketbolcu oyundan atıldı.

Doğu Konferansı'nda son günlerin formda ekipleri Toronto Raptors ile Miami Heat arasındaki mücadele, son saniyeye kadar çekişmeli geçti.

Misafir Heat, Wayne Ellington'ın bitime 0.3 saniye kala attığı turnikeyle sahadan 90-89 galip ayrıldı. Heat üst üste 5. galibiyetini alırken, Raptors 5 maç sonra kaybetti.

3. periyotta yumruklar konuştu

Mücadeleye damga vuran olay ise Sergei Ibaka ile James Johnson'un 3. periyotta yaşadığı gerilim oldu.

Topsuz alanda yaşanan pozisyon alma mücadelesinde bir anda tansiyon yükselirken Ibaka ve Johnson arasında yumruklu kavga yaşandı. İki oyuncu da hakem kararıyla oyundan ihraç edildi.

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