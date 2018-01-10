NBA'de yumruklar konuştu

Doğu Konferansı'nda son günlerin formda ekipleri Toronto Raptors ile Miami Heat arasındaki mücadele, son saniyeye kadar çekişmeli geçti.

Misafir Heat, Wayne Ellington'ın bitime 0.3 saniye kala attığı turnikeyle sahadan 90-89 galip ayrıldı. Heat üst üste 5. galibiyetini alırken, Raptors 5 maç sonra kaybetti.

O game winner do Wayne Ellington! pic.twitter.com/TmZHxZpPtC — Heat Mili Grau (@HeatMilGrau) 10 Ocak 2018

3. periyotta yumruklar konuştu

Mücadeleye damga vuran olay ise Sergei Ibaka ile James Johnson'un 3. periyotta yaşadığı gerilim oldu.

Topsuz alanda yaşanan pozisyon alma mücadelesinde bir anda tansiyon yükselirken Ibaka ve Johnson arasında yumruklu kavga yaşandı. İki oyuncu da hakem kararıyla oyundan ihraç edildi.