Ndiaye'nin getirdiği iki Senegalli Diyarbakırspor'da

Ndiaye'nin formasını giydiği Galatasaray için Türkiye'ye çağırdığı ve bir süre sarı-kırmızılı takımla idmanlara da çıkan ancak teknik heyet tarafından yetersiz görülen stoper İbrahima Ciss ve forvet oyuncusu Liman Buadiane, Diyarbakırspor ile anlaştı.

Senegalli stoper Ciss ve forvet Buadiane, Türkiye'deki büyük bir takıma transfer olmak için Diyarbakırspor'da büyük çaba harcayacaklarını söyledi. Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Şeyhmus Akyıl ise 2 futbolcunun transferinde büyük katsı olan Ndiaye'ye teşekkür etti.

Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Şeyhmus Akyıl, 2004 yılında Diyarbakırspor'da yöneticilik yapan Aydın İldiz aracılığıyla söz konusu futbolcularla temas kurduklarını belirterek, şunları söyledi:

Bu iki kardeşimiz Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ndiaye'nin aracılığıyla Galayasaray'a gelmişlerdi. Bir süre Galatasaray ile antrenmanlara çıkmış ama onları yeterli bulmamışlardı. Eski yöneticimiz Aydın İldiz beni arayarak durumu anlattı. Ndiaye'nin bu futbolcuları Diyarbakırspor'a almamız durumunda masraflarını kendisinin ödeyeceğini iletti. Biz de aldık, Diyarbakır'a getirdik. Adamlar çok iyi futbolcular. Ndiaye ve Aydın beye katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz de burada bu iki kardeşimize gözümüz gibi bakacağız. Buradaki bütün masraflarını biz karşılayacağız. Alacaklarını ise Ndiaye menajerleriyle konuşup halletmiş. İnşallah bu kardeşimiz sezon sonunda hedefe ulaştıracak.

"Heyecanlandım"

19 yaşındaki Stoper İbrahima Ciss ise Senegal Elite Food Clup forması giydiğini belirterek, "Ndiaye benim arkadaşım. Onun sayesinde İstanbul'a, Galatasaray'a geldik. Sonra menajerimiz bizi Diyarbakırspor'a götüreceğini söyledi. Diyarbakırspor'un geçmişini anlattı. Eski bir Süper Lig takımının düştüğü noktayı, sonra buradan yeniden eski günlere gelmek için verdiği mücadeleyi anlattı. Heyecanlandım. Burada kendimi göstereceğim. İnşallah Diyarbakırspor 3 yıl sonra yeniden profesyonel lige çıkar. Ben de burada kendimi gösterim Galatasaray, Beşiktaş veya Fenerbahçe'ye transfer olurum" diye konuştu.

"Hedefimiz Süper Lig"

24 yaşındaki forvet oyuncu Liman Buadiane de, Diyarbakır'da kendini göstererek, Türkiye'deki büyük takımlardan birine transfer olmayı hedeflediğini söyledi. Buadiane, "Galatasaray'daki işimiz olmayınca menajerimiz Diyarbakırspor'un köklü ve de büyük bir kulüp olduğunu söyledi. Biz de Ndiaye ve Aydın beyin aracılığıyla Diyarbakır'a geldik. Benim hedefim kendimi burada göstermek ve Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş gibi bir takıma transfer olmak. Burada çok goller atacağım ve kendimi göstereceğim. Ben goller atarken de Diyarbakırspor şampiyon olacak" şeklinde konuştu.