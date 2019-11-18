Newcastle United ​Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde

Beşiktaş’ta, ocak ayında bazı futbolcularla ayrılık yaşanabilir. Siyah-beyazlılarda forma giyen Vida ile ilgili transfer haberleri gündemi meşgul ediyor.

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Vida’ya talip oldu. Takım içinde etkili görüntüsüyle dikkat çeken futbolculara da Avrupa’dan bazı kulüpler ilgi gösteriyor. Ada basınında çıkan haberlere göre; Newcastle United, Vida transferi için 10 milyon euro bütçe ayırdı. İngiliz hammers.news sitesinde yer alan haberde Vida’nın transferi halinde, çok iyi bir ticaret olacağı vurgulandı.