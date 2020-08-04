Newton sahaya iniyor: Teknik direktör olarak kendisine güveni tam

Trabzonspor’un 2020-2021 sezonunda teknik direktörlüğünü üstlenecek Eddie Newton, “birinci adam” olarak ilk deneyimini bordo-mavili takımda yaşayacak. Ocak ayında Hüseyin Çimşir’in teknik ekibinde antrenör olarak göreve başlayan İngiliz çalıştırıcı, kariyerini Trabzonspor’da teknik direktör olarak sürdürecek. Uzun yıllar formasını giydiği ve antrenörlük yaptığı İngiltere’nin Chelsea takımında dünyaca ünlü isimlerle çalışan ve birçok şampiyonluk yaşayan Eddie Newton, Trabzonspor’da teknik direktör olarak kendisini kanıtlamaya çalışacak. Birinci adam olarak kendisine güvendiğini açıklayan İngiliz çalıştırıcı, Trabzonspor’un başında 2 maça çıktı. Newton yönetiminde Kayserispor’u 2-1 yenerek Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan bordo-mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası finalinde ise Alanyaspor’u 2-0 mağlup ederek 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.

11. YABANCI TEKNİK ADAM

Eddie Newton, Trabzonspor’da teknik direktörlüğe getirilen 11. yabancı isim oldu. Bordo-mavililerde daha önce yabancı teknik adam olarak Jürgen Sundermann, Werner Biskup, Urbain Braems, George Leekens, Gordon Milne, Hans-Peter Briegel, Vahid Halilhodzic, Lazaroni, Hugo Broos ve Şota Arveladze görev yaptı. Newton, ayrıca Milne’in ardından Trabzonspor’un başına geçen ikinci İngiliz teknik adam oldu.

CHELSEA’DE 9 SENE OYNADI

48 yaşındaki çalıştırıcı, Chelsea’de futbolcu olarak 4 kupa sevinci yaşadı. Altyapısına katıldığı Chelsea’de 1990-1999 yıllarında oynayan Newton, 214 maça çıkarken, birer kez UEFA Süper Kupa, UEFA Kupa Galipleri Kupası, İngiltere Lig Kupası ve İngiltere Federasyon Kupası şampiyonluğu elde etti. Orta saha mevkisinde oynayan Newton, Chelsea’de antrenörlük yaparken de 2012’de UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Chelsea ise dün yaptığı açıklamada ile Trabzonspor’da teknik direktörlük görevine getirilen Eddie Newton için tebrik mesajı yayımladı. İngiliz kulübü eski futbolcusu ve antrenörü Newton ile ilgili, “Trabzonspor’da teknik direktörlüğe getirilen Eddie Newton’u tebrik ederiz. İyi şanslar” paylaşımında bulundu.

1. ADAM OLMAK İSTİYORUM

Newton, yıllarca altyapılarda görev aldığı için Trabzonspor tarafından önem verilen bir isim. İngiliz çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, “Chelsea’den ayrılma kararım zordu ancak neler yapabildiğimi görmek zorundaydım. 1. adam olmak istiyorum. Kendimi kanıtlamak adına yapabileceğim her şeyi yaptım” ifadelerini kullanmıştı.

Jemerson hamlesi

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, harekete geçti. Portekiz basınından Record’un haberine göre; Trabzonspor, Sporting Lizbodn’un da istediği Monaco’nun savunma oyuncusu Jemerson için teklifini yaptı. Monaco’daki sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki Brezilyalı stoper, 13’ü ligde olmak üzere toplam 15 maçta 1240 dakika süre alırken, gol veya asist katkısı yapmadı.

Abdulkadir Parmak evlendi

Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, Merve Bozali ile evlendi. Nikat törenine katılan başkan Ahmet Ağaoğlu, başkan yardımcısı Emin Kahraman, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar ve futbolcular hayatını birleştiren Parmak çiftine bir ömür boyu mutluluklar dilediler.