SÜPER LİG

Nihat Kahveci: 3-0 yenilmekten daha büyük bir facia olamaz

Nihat Kahveci: Daha büyük bir facia olamaz

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, "Ali Koç, 'Bir facia olmazsa Phillip Cocu ile devre arasına kadar devam edeceğiz' dedi. Rize'ye 3-0 yenilmekten daha büyük bir facia olmaz herhalde" diye konuştu.

Haber Merkezi DHA
Nihat Kahveci

Nihat Kahveci

Fotoğraf: DHA

Bağcılar Belediyesi'nin kültür etkinlikleri kapsamında Nihat Kahveci, Bağcılar Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Nihat Kahveci, bu yıl ligde istediği performansı gösteremeyen Fenerbahçe ile ilgili olarak, "Sevgili Başkan Ali Koç, 'Bir facia olmazsa, devre arasına kadar devam edeceğiz' dedi. Bence Rize'de 3-0 yenilmek facia değil kıyamet koptu. Bundan daha büyük bir facia olmaz herhalde. Başkanın gerekenleri yapacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Türk hoca olmalı"

A Milli Takım hakkında da açıklamalarda bulunan Kahveci, şunları kaydetti:

  • Türkiye'de doğmuş, büyümüş, Milli Takım'da oynamış, Dünya Kupası görmüş, kaptanlığını yapmış biri olarak Türk hoca görmek istiyorum. Ben birebir konuştuğumda o duyguyu almak istiyorum. Tercüman ile iletmesini istemiyorum. Son dönemde özellikle yabancı hocalar geldikten sonra insanların Milli Takım'dan biraz uzak olduğunu görüyorum. Bu beni çok üzüyor. 'Bugün Milli Takım maçı var' dediğinde 'Kiminle oynuyor' diyen insanlar görüyorum. Maalesef bu hale geldi. Milli Takım'a Türk teknik direktör olmalı ve insanlara tekrar sevdirmeli.

Fenerbahçe 'Cocu' kararını milli araya saklayacak
Fenerbahçe 'Cocu' kararını milli araya saklayacak

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı 3-0'lık yenilgi sonrasında Phillip Cocu'nun geleceği tartışma konusu olmuştu. Hollandalı teknik adamla yolların ayrılması gündeme gelirken sarı lacivertli yönetim 'Cocu' kararını milli takım arasına bıraktı.Buna göre UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Spartak Trnava ve Süper Lig'deki Başakşehir mücadelelerinde takımın başında Phillip Cocu olacak. Hollandalı çalıştırıcının Trnava maçında alınacak olumsuz bir sonuçta ise Başakşehir'e karşı takımında başında olması zor gözüküyor.Phillip Cocu, sarı lacivertlilerin başında ne yaptı?10 Maç2 Galibiyet2 Beraberlik6 MağlubiyetAttığı Gol : 8Yediği Gol : 16

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