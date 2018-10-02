Nihat Kahveci: Daha büyük bir facia olamaz

Bağcılar Belediyesi'nin kültür etkinlikleri kapsamında Nihat Kahveci, Bağcılar Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Nihat Kahveci, bu yıl ligde istediği performansı gösteremeyen Fenerbahçe ile ilgili olarak, "Sevgili Başkan Ali Koç, 'Bir facia olmazsa, devre arasına kadar devam edeceğiz' dedi. Bence Rize'de 3-0 yenilmek facia değil kıyamet koptu. Bundan daha büyük bir facia olmaz herhalde. Başkanın gerekenleri yapacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Türk hoca olmalı"

A Milli Takım hakkında da açıklamalarda bulunan Kahveci, şunları kaydetti:

Türkiye'de doğmuş, büyümüş, Milli Takım'da oynamış, Dünya Kupası görmüş, kaptanlığını yapmış biri olarak Türk hoca görmek istiyorum. Ben birebir konuştuğumda o duyguyu almak istiyorum. Tercüman ile iletmesini istemiyorum. Son dönemde özellikle yabancı hocalar geldikten sonra insanların Milli Takım'dan biraz uzak olduğunu görüyorum. Bu beni çok üzüyor. 'Bugün Milli Takım maçı var' dediğinde 'Kiminle oynuyor' diyen insanlar görüyorum. Maalesef bu hale geldi. Milli Takım'a Türk teknik direktör olmalı ve insanlara tekrar sevdirmeli.