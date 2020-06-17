Nihat Özdemir Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü kongre üyeliğinden istifa etti. Başkan Özdemir'in, sarı-lacivertli kulüpten ihraç edilmesi için 9 Haziran 2020 tarihinde Fenerbahçe Yönetim Kurulu tarafından disipline sevk edildiği ve sevk belgesi bugün eline ulaşan Nihat Özdemir'in hemen Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Ekonomist Dergisi'nin Instagram yayınında 'Futbolda şike tartışmalarını bitirmek için nasıl bir strateji izleyeceksiniz?' sorusuna verdiği cevap, Fenerbahçe camiası tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Başkan Özdemir canlı yayında, "Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık, o sezon 2010-11 sezonudur. 2010-11 sezonunu yaşadık, 9 sezon geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise TFF Başkanı Nihat Özdemir'in bu sözlerine tepki göstermiş ve "2010-2011 sezonu şampiyonu kimdir? Nihat Özdemir'e soruyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: “Nihat Özdemir'e soruyorum; 2010-2011 sezonu şampiyonu kimdir?'' pic.twitter.com/CBixeghUPV — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 5, 2020