SÜPER LİG

Nihat Özdemir Kulüpler Birliği'ne işaret etti

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Yabancı sayısının azalmamasını isteyen büyük bir kesim var. Değişmesini isteyen önemli bir kesim de var. Bunun kararını verecek olan Süper Lig'deki kulüpler" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen Brands&Sports Summit 2019'da, yabancı sınırı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Aceleci davranmayacaklarını belirten Özdemir, Şenol Güneş'ten de konu ile ilgili çalışma istediğini açıkladı.


TFF Başkanı Özdemir'in yabancı sınırı hakkındaki açıklamaları şöyle;

  • "Yabancı sayısının azalmamasını isteyen kişiler var. Değişmesini isteyen de çok kişi var. Burada kararı verecek, Süper Lig'deki takımların varacağı konsensüs. Başkan olarak Mehmet Sepil'i seçtiler.Konularımızdan bir tanesi de buydu. Yabancı sayısına dair ne yapacağımıza dair karar alalım. Şenol Güneş'e bu çalışmayı yaptırıyorum. Onun da görüşlerini almamız gerektiği için ona da bir çalışma yaptırıyorum. Bu kararı bugün verdim, yarın sabah uygulayalım diye bir şey olmayacak. 3 yıllık bir periyotta varmak istediğimiz yabancı sayısına ancak ulaşırız. Şu anda bir şey söylemem erken. Sayı kadar, transfer edilecek futbolculara nitelik getirilsin diye bir istek var. Tartışacağımız konulardan biri de bu. 30'un üzerinde inanılmaz sayıda futbolcu Süper Lig'de görev yapmakta. Bunlarda bazı özelliklerin aranması gerektiğine inanıyorum."

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