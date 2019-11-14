Nihat Özdemir Kulüpler Birliği'ne işaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen Brands&Sports Summit 2019'da, yabancı sınırı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Aceleci davranmayacaklarını belirten Özdemir, Şenol Güneş'ten de konu ile ilgili çalışma istediğini açıkladı.

TFF Başkanı Özdemir'in yabancı sınırı hakkındaki açıklamaları şöyle;