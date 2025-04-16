Nilüfer Belediyespor finale yükseldi: Beşiktaş'ın rakibi oldu

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ikinci maçında Nilüfer Belediyespor konuk ettiği DEPSAŞ Enerji As takımını 40-28 mağlup ederek finale yükseldi.
Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ikinci maçında konuk ettiği DEPSAŞ Enerji As takımını 40-28 mağlup ederek finale yükseldi.
Üçevler Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 22-13 önde tamamlayan Nilüfer Belediyespor, ikinci yarıdaki üstün oyunuyla karşılaşmadan 40-28 galip ayrıldı.
Nilüfer Belediyespor, serideki durumu 2-0'a getirerek, finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.