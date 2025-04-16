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Nilüfer Belediyespor finale yükseldi: Beşiktaş'ın rakibi oldu

Nilüfer Belediyespor finale yükseldi: Beşiktaş'ın rakibi oldu

21:5016/04/2025, Çarşamba
AA
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Nilüfer Belediyespor'un sevinci.
Nilüfer Belediyespor'un sevinci.

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ikinci maçında Nilüfer Belediyespor konuk ettiği DEPSAŞ Enerji As takımını 40-28 mağlup ederek finale yükseldi.

Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ikinci maçında konuk ettiği DEPSAŞ Enerji As takımını 40-28 mağlup ederek finale yükseldi.


Üçevler Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 22-13 önde tamamlayan Nilüfer Belediyespor, ikinci yarıdaki üstün oyunuyla karşılaşmadan 40-28 galip ayrıldı.


Nilüfer Belediyespor, serideki durumu 2-0'a getirerek, finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.




#Hentbol Erkekler Süper Lig
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