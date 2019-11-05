SÜPER LİG

N'Koudou iyileşti, takımla çalıştı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. haftasında 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda Portekiz'in Braga ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sakatlığı geçen N'Koudou takımla birlikte çalıştı.

Haber Merkezi AA
N'Koudou bir süredir takımdan ayrı çalışıyordu.

N'Koudou bir süredir takımdan ayrı çalışıyordu.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışması yaptığı bildirildi.

Taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden antrenmanın, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Sakatlığını atlatan N'Koudou takımla birlikte çalışırken, tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas antrenmana katılmadı.

Beşiktaş, karşılaşma için yarın Portekiz'e gidecek ve son antrenmanını maçın oynanacağı Municipal De Braga Stadı'nda yapacak.

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