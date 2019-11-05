N'Koudou iyileşti, takımla çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışması yaptığı bildirildi.

Taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden antrenmanın, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Sakatlığını atlatan N'Koudou takımla birlikte çalışırken, tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas antrenmana katılmadı.

Beşiktaş, karşılaşma için yarın Portekiz'e gidecek ve son antrenmanını maçın oynanacağı Municipal De Braga Stadı'nda yapacak.