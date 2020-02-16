Nuri Albayrak'tan şampiyonluk mesajı: O sene inşallah bu sene

Trabzonspor’un eski başkanlarından Nuri Albayrak, Trabzonspor - Sivasspor maçı sonrası Haber61’e açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Bu stat yapıldıktan sonra seyircimiz taraftar haline geldi. Daha sakin olursak inşallah ipi göğüsleyeceğiz. VAR çıktıktan sonra Anadolu takımları üst sıralara çıktı. Sivas’ı tebrik ediyorum. Çok iyi oynadılar. Ligi lider olarak uzun zaman taşıdılar. Türkiye’deki futbol sistemi bozuk bir sistem. VAR sisteminin bunu düzelteceğine inanıyorum. Alt liglerdeki hakemleri çıkarırsak daha iyi olacak" dedi.

Taraftarlar ile ilgili konuşan Albayrak, "Taraftarımız şuanda taraftar olmaya başladı. 12. adamımız mükemmel" şeklinde konuştu.

Hakem Cüneyt Çakır’ın yönetimi ile ilgili de konuşan Nuri Albayrak, "Hakem hiç hata yapmadan yönetti. Demek ki hiç hata yapmadan yönetilebiliyor. 5 yıl Trabzon’a gelememiş bir hakem bu. Neden gelemedi, Trabzonspor’un hakkını yediği için. Ama bizim hakemler istedikleri zaman çok güzel maç yönetiyorlar" dedi. Albayrak "O sene Bu sene mi?" sorusuna ise "O sene inşallah bu sene" İfadelerini kullandı.

Nuri Albayrak'tan şampiyonluk tweeti;

Muhteşem seyirci desteği ve güzel oyunla haftalar sonra hak ettiği liderlik koltuğunu geri alan Trabzonspor’umuzu tebrik ediyorum.



İnşallah şampiyon olacağız. pic.twitter.com/XXiUn2STWx — Nuri Albayrak (@nurialbayrak) February 16, 2020