Nuri Şahin'den Cenk Tosun'a Liverpool temennisi

Beşiktaş'tan rekor bedelle Everton'a transfer olan Cenk Tosun için milli futbolcu Nuri Şahin'den esprili bir paylaşım geldi.

Cenk'e başarı dileğinde bulunan Nuri, "Bileğinin hakkıyla, çok çalışarak yeteneklerini parlatarak geldin bugünlere. Yolun açık, vurduğun gol olsun (Liverpool hariç) ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere Nuri Şahin Liverpool'da kiralık olarak forma giymişti.