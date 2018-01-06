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Nuri Şahin'den Cenk Tosun'a Liverpool temennisi

Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Nuri Şahin, Everton'a transfer olan Cenk Tosun'u kutladığı mesajında Liverpool temennisinde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenk Tosun Everton'la 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Cenk Tosun Everton'la 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'tan rekor bedelle Everton'a transfer olan Cenk Tosun için milli futbolcu Nuri Şahin'den esprili bir paylaşım geldi.

Cenk'e başarı dileğinde bulunan Nuri, "Bileğinin hakkıyla, çok çalışarak yeteneklerini parlatarak geldin bugünlere. Yolun açık, vurduğun gol olsun (Liverpool hariç) ifadelerini kullandı.

  • Bilindiği üzere Nuri Şahin Liverpool'da kiralık olarak forma giymişti.

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