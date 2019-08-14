Nzonzi Galatasaray'a geliyor

Kadrosuna ön libero takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen Kongo asıllı orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'yi transfer etmek üzere.
İtalyan basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın 30 yaşındaki oyuncunun kiralanması konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılıların oyuncu için kiralama bedeli ödemeyeceği belirtilirken sözleşmenin 1+1 yıllık olacağı aktarıldı.
- Geçen sezon başında Sevilla’dan Roma’ya transfer olan Nzonzi, İspanya’da uzun süre Banega ile birlikte forma giydi. Fransa’nın Dünya Şampiyonu kadrosunda yer alan yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Roma formasıyla çıktığı 39 müsabakada 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemiş ve toplamda 3275 dakika sahada kalmıştı.
Yorum