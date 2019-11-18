Obi Mikel’den Abdulkadir Ömür’e Messi benzetmesi

Trabzonspor’un Nijeryalı yıldızı John Obi Mikel’den, Abdülkadir Ömür’e büyük övgü. BeIN Sports’a konuşan Obi Mikel, “Trabzonspor’a gelmeden önce başka teklifler de vardı. Kulübün başarılarında bir pay sahibi olmak adına burayı tercih ettim. Geldikten sonra beni en çok gururlandıran ve mutlu eden şeylerden biri insanların takıma, futbola duydukları sevgi. Şehrin futbola ve takıma aşkı tarif edilemez” dedi.

Takımın genç isimleri Abdülkadir Ömür ve kaleci Uğurcan’ı öven 32 yaşındaki oyuncu, “İlk geldiğimde antrenmanda ‘Dünyaya belki bir Messi gelmeyecek ama bu çocuk Messi’ye çok benziyor’ demiştim. Messi, Barcelona ve Arjantin Milli Takımı’nda karşı karşıya oynadığımızda hep benim pozisyonuma yakın bölgede olduğu için onu savunma görevi hep bana düşmüştü. Abdülkadir Ömür, yaptığı her harekette, her dokunuşta bende Messi’den bir parça, bir enstantene izliyormuş havası yaratıyor. Çok büyük bir yetenek. Uğurcan da bence ligin en iyi kalecisi” diye konuştu.

Abdülkadir Ömür: "Çok şükür her halimize" pic.twitter.com/Jofjamg7gg — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 23, 2019

Ünal Karaman gençler için şans

"Takımda çok genç oyuncu var ve çok yetenekliler” diyen Obi Mikel, “Bu genç arkadaşlara şans verebilecek onları anlayabilecek bir hocaya ihtiyacımız var. Burada da Ünal Karaman’ın şans olduğunu düşünüyorum. Kendisi Trabzonspor’da uzun süre oynamış, şehri tanıyan bir kişi. Hem taraftarlarımızın hem kulübün hem de genç oyuncuların şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü onları iyi anlayan, sisteme inanan onların, nasıl gelişeceğini bilen bir hocamız var. Sosa, Novak, Pereira gibi genç oyuncalara tavsiyelerde bulunabilecek yol gösterecek arkadaşlar var. Genç oyuncular şansı hak ediyorlar. Onların yeteneğini görebilme adına şans vermek zorundasınız ve Trabzonspor’un bu konuda doğru kulüp olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.