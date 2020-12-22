Okan Buruk Fenerbahçe maçı 11'ini netleştirdi

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Medipol Başakşehir, mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Yarın saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda başlayacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İbrahim Bozbey yapacak.

Hedef 3 puan

Hem UEFA Şampiyonlar Ligi, hem Süper Lig, hem de milli takım maçları nedeniyle yaşanılan yorgunluk ve sakatlıkların büyük etki gösterdiği Başakşehir, Fenerbahçe maçıyla yeniden çıkış arıyor. Hem liderlik yarışındaki iddiasını ortaya koymak hem de şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Fenerbahçe ile puan farkının açılmasını istemeyen Medipol Başakşehir, mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandığı maçta puan kaybı yaşamak istemiyor.

Dört maçtır kazanamıyor

Turuncu lacivertli takım ligde oynadığı son 4 maçı da kazanamadı. Beşiktaş ve Gaziantep FK'ya mağlup olan Başakşehir, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor ile berabere kaldı. Ligde 13. haftayı maç oynamadan geçiren Başakşehir, geri kalan 12 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken 18 gol attı ve kalesinde de 18 gol gördü.

Geçen sezon iki maçı da kazanamadı

Turuncu lacivertli takım şampiyon tamamladığı 2019-2020 sezonunda ligde karşılaştığı Fenerbahçe'ye karşı hem iç sahada hem de dış sahada rakibine mağlup oldu. Ligin 2. haftasında iç sahadaki maçı 2-1, 19. haftada ise 2-0'lık skorla sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Yedi isim eski takımına karşı forma giyecek

Başakşehir'in kadrosunda yer alan 7 isim Fenerbahçe karşısında forma giymeleri halinde eski takımların karşı mücadele etmiş olacak. Kaleciler Mert Günok ve Volkan Babacan, stoper Martin Skrtel, sol bek Hasan Ali Kaldırım, orta saha Mehmet Topal, kiralık olarak turuncu lacivertli takımda forma giyen Deniz Türüç ve ofansif orta saha Giuliano sarı lacivertli takım formasını giyen isimler.

Takımda tek eksik

Fenerbahçe maçına koronavirüs nedeniyle tek eksik isimle hazırlanan Başakşehir'de Epureanu'nun hafif sakatlığı bulunurken, takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un Fenerbahçe maçına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:

"Mert- Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, İrfan Can, Mehmet Topal, Visca, Giuliano, Deniz, Crivelli."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'u yıkan haber Fenerbahçe Teknik Direktör Erol Bulut bugün çok acı bir haberle sarsıldı. Bulut'u büyüten ve çocukluk sürecinde hep yanında olan halası hayatını kaybetti.Gaziantep maçı sonrasında İstanbul'a dönen Fenerbahçe Futbol Takımı'nda teknik direktör Bulut haberi alır almaz cenazeye katılım için yola çıkmak istedi ancak cenazeye yetişemeyeceği için İstanbul'da kalmak zorunda kaldı. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut bugün takımının başında idmanda yer aldı.M. Başakşehir maçı hazırlıklarına başladık. pic.twitter.com/BeWhTfnZd9— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 20, 2020



