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Spor Olay kadro dışı açıklaması Kalecimizin yediği goller şüpheli
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Olay kadro dışı açıklaması: Kalecimizin yediği goller şüpheli

2. Lig ekiplerinden Diyarbekispor'da kaleci Atakan Akyol, şüpheli goller yediği gerekçesiyle kadro dışı bırakıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Olay kadro dışı açıklaması: Kalecimizin yediği goller şüpheli
Bilerek goller yediği iddia edildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'da kaleci Atakan Akyol'un kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

22 yaşındaki file bekçisinin Serik Belediyespor maçında yediği gollerin şüpheli olduğu belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
  • "10 Nisan'da oynadığımız Serik Belediyespor maçıyla ilgili yaptığımız analizde kalecimiz Atakan Akyol'un yediği 2 golün şüpheli olması ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir."

İşte Atakan Akyol'un karşılaşmada yediği o goller:


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