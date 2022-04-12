Olay kadro dışı açıklaması: Kalecimizin yediği goller şüpheli

Dünya

İsveç ve Finlandiya'dan NATO'ya yeşil ışık: Rusya'nın endişesi giderek artıyor

Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde, İsveç ve Finlandiya'da NATO üyeliğine verilen halk desteği gün geçtikçe artıyor. İki ülkenin de yöneticileri katılım kararının kısa bir süre içerisinde verileceğini açıkladı. Rusya cephesi ise bu gelişmeler karşısında endişeli. Açıklamalar peş peşe gelirken son olarak Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya'nın kendi önlemleriyle durumu yeniden dengeleyeceğini belirtti.