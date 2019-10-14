Olcan Adın futbolu bıraktı
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Olcan Adın futbolu bıraktı

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor formaları giymiş olan Olcan Adın, 34 yaşında futbol bıraktığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Olcan Adın son olarak Antalyaspor'da oynamıştı.

Olcan Adın son olarak Antalyaspor'da oynamıştı.

Eski milli futbolcu Olcan Adın, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Balıkesirspor'da başladığı kariyerinde Kartalspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Karşıyaka, Gaziantepspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Akhisarspor'da forma giyen Olcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını duyurdu.

Kariyerinde yaşadığı her şey için mutlu olduğunu aktaran 34 yaşındaki Olcan, şu ifadeleri kullandı:

  • "Yaklaşık 21 yıldır sürdürdüğüm futbolculuk kariyerimi, edindiğim bilgi ve tecrübeyi ileri taşımak üzere bugün itibarıyla noktalıyorum. Hayatımın en büyük parçasını geride bırakmak hüzünlendirse de tüm yaşadıklarım ve sizleri tanıma şansı bulduğum için kalbim şükranla dolu. Hayatımın ilk yarısına veda ederken her zaman yanımda olan aileme ve dostlarıma, bana güvenen teknik direktörlerime, destekleriyle güç veren taraftarlara, ailem saydığım arkadaşlarıma ve bir şekilde hayatıma dokunan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Kariyerim boyunca yaşadığım her şey için çok mutluyum. Umarım ben de sizlerde güzel anılar bırakabilmişimdir."

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