Olcay Şahan özür diledi: Denizlispor’u küçük görme gibi bir niyetim olamaz

Denizlispor'un tecrübeli futbolcusu Olcay Şahan, katıldığı YouTube kanalında sunucunun, "Türkiye'nin üç büyük takımına Denizli'yi de katıyorum" sözlerine, gülerek "Allah Allah" karşılığını verdi. Yeşil-siyahlı taraftar, Denizlispor'u küçümsediği gerekçesiyle Şahan'a tepki gösterdi.
Denizlispor'da forma giyen Olcay Şahan, bir YouTube kanalına verdiği röportaj esnasındaki tavırları için taraftarlardan özür diledi pic.twitter.com/TSvsdm5GLM
Denizlispor'da forma giyen Olcay Şahan, bir YouTube kanalına verdiği röportaj esnasındaki tavırları için taraftarlardan özür diledi pic.twitter.com/TSvsdm5GLM— Radar Spor (@radarspor) 18 Kasım 2019
"Yanlış anlaşıldım"
32 yaşındaki futbolcu, bunun üzerine sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı. Olcay Şahan paylaşımında, şu ifadelere yer verdi;
- "Buraya gelmemdeki en büyük etken Denizlispor camiasının ve taraftarının büyüklüğüydü. Sosyal medyada paylaşılan videoda asla ve asla Denizlispor’u küçük görme gibi bir niyetim olmadı, olamaz. Ancak yanlış anlaşıldıysam Denizlispor camiasından özür dilerim. Beni tanıyanlar ve kişiliğimi bilenler hiçbir şeyi küçümsemeyeceğimi bilirler. Ben bu kutsal formayı gururla taşıdığımı belirtmek istiyorum. Buraya sezon başı kampı geçirmeden geldim. Tam kendimi bulduğumu düşündüğüm zamanda taraftarlarımızın Beşiktaş ve Sivasspor maçlarında verdiği tepki beni çok üzdü. Benim taraftarlarımızdan tepkiye değil, desteklerine ihtiyacım olduğumu belirtmek istiyorum. Önümüzde çok önemli bir Rizespor maçı var. Taraftarlarımızın beklentilerinin çok büyük olduğunun bilincindeyim. En kısa sürede performansımla kendimi sizlere sevdirip affettireceğimden şüphem yok."
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