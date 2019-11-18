SÜPER LİG

Olcay Şahan özür diledi: Denizlispor’u küçük görme gibi bir niyetim olamaz

Sosyal medyada katıldığı bir programda tavrı nedeniyle Denizlisporlu taraftarların tepkisini çeken Olcay Şahan, özrü mesajı yayınladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Olcay Şahan, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 1 gol attı.

Olcay Şahan, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 1 gol attı.

Fotoğraf: IHA

Denizlispor'un tecrübeli futbolcusu Olcay Şahan, katıldığı YouTube kanalında sunucunun, "Türkiye'nin üç büyük takımına Denizli'yi de katıyorum" sözlerine, gülerek "Allah Allah" karşılığını verdi. Yeşil-siyahlı taraftar, Denizlispor'u küçümsediği gerekçesiyle Şahan'a tepki gösterdi.



"Yanlış anlaşıldım"

32 yaşındaki futbolcu, bunun üzerine sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı. Olcay Şahan paylaşımında, şu ifadelere yer verdi;

  • "Buraya gelmemdeki en büyük etken Denizlispor camiasının ve taraftarının büyüklüğüydü. Sosyal medyada paylaşılan videoda asla ve asla Denizlispor’u küçük görme gibi bir niyetim olmadı, olamaz. Ancak yanlış anlaşıldıysam Denizlispor camiasından özür dilerim. Beni tanıyanlar ve kişiliğimi bilenler hiçbir şeyi küçümsemeyeceğimi bilirler. Ben bu kutsal formayı gururla taşıdığımı belirtmek istiyorum. Buraya sezon başı kampı geçirmeden geldim. Tam kendimi bulduğumu düşündüğüm zamanda taraftarlarımızın Beşiktaş ve Sivasspor maçlarında verdiği tepki beni çok üzdü. Benim taraftarlarımızdan tepkiye değil, desteklerine ihtiyacım olduğumu belirtmek istiyorum. Önümüzde çok önemli bir Rizespor maçı var. Taraftarlarımızın beklentilerinin çok büyük olduğunun bilincindeyim. En kısa sürede performansımla kendimi sizlere sevdirip affettireceğimden şüphem yok."

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