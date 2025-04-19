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Ole Gunnar Solskjaer'den Göztepeli futbolcuya övgü dolu sözler

Ole Gunnar Solskjaer'den Göztepeli futbolcuya övgü dolu sözler

22:0619/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Göztepe beraberliği sonrası konuştu. Golden sonra kontrolü kaybettiklerini dile getiren Solskjaer, kötü zamanlar geçirdiklerini ifade etti. Ayrıca Norveçli çalıştırıcı Göztepeli futbolcu için övgü dolu sözler kullandı.

Süper Lig 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer basın toplantısında konuştu.

Norveçli çalıştırıcının öne çıkan açıklamaları şu şekilde;
'Golden sonra kontrolü kaybettik'

"Aslında ilk yarıda çok iyiydik. Oyunu kontrol altında tuttuk. 2-0 da yapabilirdik. Rafa Silva'nın golü, çok küçük bir ofsayt. İlk yarıda gol aksiyonu çok iyiydi. İkinci yarıda ise golden sonra ise duygusal bir kırılma yaşadık. Duygularımızı kontrol etmekte zorlandık. Kötü zamanlar geçiriyoruz, bu neden olabilir. Golden sonra kontrolü kaybettik. Bunu düzeltmeliyiz. Semih'in pozisyonları var ardından, golü atabilirdi ama olmadı."

'Onların ortalarıyla gol bulmaya çalıştık'

"Kontrolü kaybettiğimiz için aslında ikinci yarıdaki değişiklikleri yaptım. Orta sahada çok fazla alan verdik. O yüzden 3 stoper ve kenarlarda iki oyuncu ile oyunu kontrol etmeye çalıştım. Onların ortalarıyla gol bulmaya çalıştık. İkinci yarıda oyunu kontrol edemedik, kendimizi oyunu veremedik ikinci yarıda. Semih'i de aldım oyuna ve neredeyse golü atacaktı aslında."


'İyi bir insan'

"İsmail Köybaşı, Beşiktaş'ta oynamış birisi, Beşiktaş'ın tarihinde olan birisi. İyi bir insan. Kendisiyle biraz konuştuk maçtan sonra. Bize karşı gol atmamış olsa daha mutlu olurdum. İyi bir karakter. Birbirimize şans diledik maçtan sonra."






#Beşiktaş
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