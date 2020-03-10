Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakis koronavirüse yakalandı

Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos ve İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'ın kulüp başkanı Evangelos Marinakis, sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı.

Koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını söyleyen 52 yaşındaki Yunan iş adamı, "Virüs beni de ziyaret etti ve bunu sizlerin bilmesi gerektiğini düşündüm. Doktorların verdiği bütün talimatları disiplinli bir şekilde yapıyorum ve bütün vatandaşlarıma da bunu öneriyorum. Herkes umarım en hızlı şekilde iyileşir" ifadelerini kullandı.

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi Çin’in Wuhan kentinden ortaya çıkan korona virüsü dünya geneline hızla yayılıyor. Avrupa’ya, Orta Doğu’ya ve ABD’ye sıçrayan virüs nedeniyle birçok spor organizasyonu erteleniyor veya seyircisiz oynanmak zorunda kalıyor. Bu bağlamda FIFA, 23-31 Mart 2020 ve 1-9 Haziran 2020 tarihlerinde oynanması planlanan 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri’nin korona virüsü salgını nedeniyle ileri bir tarihe alındığını duyurdu.Ayrıca FIFA ve Asya Futbol Konfederasyonu’nun (AFC) ortak kararıyla, Litvanya’da yapılacak 2020 Futsal Dünya Kupası Elemeleri kapsamındaki AFC Futsal Şampiyonası Türkmenistan 2020 de 05-16 Ağustos 2020 tarihine ertelendi.FIFA ve AFC, korona virüsü ile ilgili durumun değerlendirmeye devam edilerek, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde daha fazla değişiklik yapılıp yapılamayacağına karar verileceğini belirtti.Update on upcoming @FIFAWorldCup qualifiers - https://t.co/5Kd4TQX5RT— FIFA Media (@fifamedia) March 9, 2020

Sporda koronavirüs önlemi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Mart'ta oynanacak Barcelona-Napoli karşılaşmasına yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem gerekçesiyle seyirci alınmayacağı açıklandı. Katalonya özerk hükümeti ile Barcelona Kulübü yetkilileri arasında bu sabah yapılan toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Nou Camp Stadı'ndaki Barcelona-Napoli maçının seyiricisiz oynanacağı duyuruldu.

Ayrıca Bundesliga'da daha önce kasırga nedeniyle ertelenen B. Mönchengladbach - Köln karşılaşmanın yeni tip koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.

İtalya'da spora virüs darbesi İtalya Olimpiyat Komitesi, 3 Nisan’a kadar tüm spor aktivitelerinin askıya alındığını açıkladı. Müsabakaların durması için İtalya hükümetinin, komitenin tavsiyesi doğrultusunda yeni bir kararname çıkarması bekleniyor. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, spor organizasyonlarının durdurulması kararında son sözü söyleyecek. Yaşanan bu gelişme, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2020) bir bölümünün İtalya’da oynanacak olmasından dolayı turnuvanın ertelenme olasılığını da gündeme getiriyor. EURO 2020’nin açılış maçı 12 Haziran’da İtalya ile Türkiye arasında Roma’da yapılacak. Resmi rakamlara göre İtalya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 463 kişi hayatını kaybetti. Video: Koronavirüs paniği sonrası Venedik hayalet şehre döndüPSG-Dortmund maçı seyircisiz UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları bugün başlayacak. PSG-B.Dortmund mücadelesi koronavirüs tehlikesi nedeniyle seyircisiz oynanacak. Öte yandan FIFA, 23-31 Mart ve 1-9 Haziran’daki 2022 Dünya Kupası Asya elemelerini koronavirüs nedeniyle 5-16 Ağustos tarihlerine erteledi. Dünyada bir çok spor organizasyonu virüs nedeniyle ertelenirken, Fransa Spor Bakanlığı, Ligue 1’deki maçlara 15 Nisan’a kadar en çok 1000 seyirci alınacağını duyurdu. Romanya’da ise ülkedeki tüm maçların seyircisiz oynanmasına karar verildi.PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u konuk edeceği mücadele, koronavirüs endişesi nedeniyle seyircisiz oynanacak pic.twitter.com/9eoQQesZ4k— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 9 Mart 2020