Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakis koronavirüse yakalandı
Olympiakos ve Nottingham Forest'ın sahibi Evangelos Marinakis, kişisel Instagram hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos ve İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'ın kulüp başkanı Evangelos Marinakis, sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı.
Koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını söyleyen 52 yaşındaki Yunan iş adamı, "Virüs beni de ziyaret etti ve bunu sizlerin bilmesi gerektiğini düşündüm. Doktorların verdiği bütün talimatları disiplinli bir şekilde yapıyorum ve bütün vatandaşlarıma da bunu öneriyorum. Herkes umarım en hızlı şekilde iyileşir" ifadelerini kullandı.
Sporda koronavirüs önlemi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Mart'ta oynanacak Barcelona-Napoli karşılaşmasına yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem gerekçesiyle seyirci alınmayacağı açıklandı. Katalonya özerk hükümeti ile Barcelona Kulübü yetkilileri arasında bu sabah yapılan toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Nou Camp Stadı'ndaki Barcelona-Napoli maçının seyiricisiz oynanacağı duyuruldu.
Ayrıca Bundesliga'da daha önce kasırga nedeniyle ertelenen B. Mönchengladbach - Köln karşılaşmanın yeni tip koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.
PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u konuk edeceği mücadele, koronavirüs endişesi nedeniyle seyircisiz oynanacak pic.twitter.com/9eoQQesZ4k
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