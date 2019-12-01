​Ömer Bayram'ın Pereira'ya tokadı derbiye damga vurdu

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşılaştı. Mücadelenin 26. dakikasında yaşanan bir olay maça damga vurdu.

Trabzonsporlu oyuncu Joao Pereira'ya ikili mücadele esnasında Galatasaraylı oyuncu Ömer Bayram'ı düşürerek faul yaptı. Faul kararı sonrasında maçın hakemi Ali Palabıyık'a itirazlarda bulunan Ömer Bayram'a, Joao Pereira işaretler yaparak susmasını söyledi. Bunun üzerine Ömer Bayram, Portekizli oyuncuya tokat attı.

Pereira yerde kalırken, hakem Ali Palayıbık Ömer Bayram'ı yanına çağırdı ve sarı kart gösterdi. Trabzonsporlu oyuncular bu karara kırmızı kart olması gerektiği yönünde itirazlarda bulunurken, Jose Sosa da sarı kart gördü ve bir sonraki hafta oynanacak olan Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Galatasaray'da Ömer Bayram, Pereira'ya attığı tokat sonrasında sarı kart gördü. Fatih Terim bu pozisyon sonrasında oyuncusunu sert bir şekilde uyarırken Trabzonspor teknik heyeti, 'VAR'a niye gitmiyorsunuz?' şeklinde tepki gösterdi! pic.twitter.com/wgt3AFkpLi — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 1, 2019

Kim, ne dedi?

-Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen: "Ömer Bayram'ın sarı kartının doğru olduğunu düşünüyorum. Futbolcu olarak söylüyorum, kural olarak değil."

-Eski hakem Erman Toroğlu: "Hakem bence doğru karar verdi. Ömer Bayram yürü git der gibi yaptı."