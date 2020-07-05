Önder Özen'den Trabzonspor'a Manoel Messias eleştirisi

Trabzonspor'a büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı defans oyuncusu Manoel Messias, teknik direktör Hüseyin Çimşir tarafından tercih edilmiyor. Konuyla ilgili konuşan futbol yorumcusu Önder Özen, Messias'ın oynatılmamasını eleştirdi ve Brezilyalı futbolcunun Süper Lig'de fark yaratabileceğini söyledi.
İşte Önder Özen'in Trabzonsporlu Manoel Messias hakkında söyledikleri;
- "Manoel Messias'ı aldı Trabzonspor. Muhteşem bir oyuncuydu. Türkiye Ligi'nde ciddi fark yaratacak bir isimdi. Şans verilmiyor. İdmanları takip edemiyoruz ama Trabzonspor bu oyuncuyu kullanmalıydı. Biz her çalıştığımızda yerde kendisini izledik ve istedik. Ancak çok iyi bir oyuncu olduğu için alamadık."
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