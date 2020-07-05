Önder Özen'den Trabzonspor'a Manoel Messias eleştirisi

Trabzonspor'a büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı defans oyuncusu Manoel Messias, teknik direktör Hüseyin Çimşir tarafından tercih edilmiyor. Konuyla ilgili konuşan futbol yorumcusu Önder Özen, Messias'ın oynatılmamasını eleştirdi ve Brezilyalı futbolcunun Süper Lig'de fark yaratabileceğini söyledi.

İşte Önder Özen'in Trabzonsporlu Manoel Messias hakkında söyledikleri;