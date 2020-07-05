SÜPER LİG

Önder Özen'den Trabzonspor'a Manoel Messias eleştirisi

Futbol yorumcusu Önder Özen, Trabzonspor'un Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde takımda forma şansı bulamayan Brezilyalı futbolcu Manoel Messias hakkında konuştu. Özen, savunma hattında bu kadar değişiklik yapan bordo mavili ekibin Brezilyalı futbolcuyu oynatmamasını eleştirdi ve oyuncuyla ilgili önemli detayları paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Manoel Messias, Trabzonspor'a devre arasında transfer olmuştu.

Manoel Messias, Trabzonspor'a devre arasında transfer olmuştu.

Trabzonspor'a büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı defans oyuncusu Manoel Messias, teknik direktör Hüseyin Çimşir tarafından tercih edilmiyor. Konuyla ilgili konuşan futbol yorumcusu Önder Özen, Messias'ın oynatılmamasını eleştirdi ve Brezilyalı futbolcunun Süper Lig'de fark yaratabileceğini söyledi.

İşte Önder Özen'in Trabzonsporlu Manoel Messias hakkında söyledikleri;

  • "Manoel Messias'ı aldı Trabzonspor. Muhteşem bir oyuncuydu. Türkiye Ligi'nde ciddi fark yaratacak bir isimdi. Şans verilmiyor. İdmanları takip edemiyoruz ama Trabzonspor bu oyuncuyu kullanmalıydı. Biz her çalıştığımızda yerde kendisini izledik ve istedik. Ancak çok iyi bir oyuncu olduğu için alamadık."
Manoel Messias devre arasında Brezilya'dan kiralık olarak transfer edilmişti.
Manoel Messias devre arasında Brezilya'dan kiralık olarak transfer edilmişti.
AA

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