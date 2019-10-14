Onyekuru'nun menajeri açıkladı: Galatasaray'a dönebilir

Fransa Ligi ekiplerinden Monaco’da forma giyen Henry Onyekuru’nun ocak ayında yeniden Galatasaray’a transfer olacağı iddia edildi. Onyekuru’nun temsilcisi William D’Avila 22 yaşındaki oyuncunun durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

D’Avila'nın konuyla ilgili Radyospor'a yaptığı açıklamalar şöyle;

"Galatasaray'a pozitif bakıyor"

"Yaz döneminde Henry Onyekuru için çok sayıda opsiyon vardı. Monaco’ya gitti. Tekrar Galatasaray’a gelmesi tabi ki Monaco’ya bağlı. Onyekuru’nun ciddi olmayan bir sakatlığı var. 3-4 hafta oynayamayabilir. Sonra durumu netleşecek. Onyekuru, Galatasaray’da harika bir sezon yaşadı. Galatasaray’a karşı o açıdan pozitif. Ama her şey Monaco’ya bağlı. Önümüzdeki ay bu durum netleşir. Onyekuru, çok güzel bir deneyim yaşadı Galatasaray’da. Pozitif bakıyor. Yaz döneminde de Galatasaray’ı arzu ediyordu ama transferi sonuçlandıran Monaco oldu. Henry Galatasaray’ı istemişti."

"Monaco'nun vereceği karar önemli"

"Henry Onyekuru açısından ciddi bir sakatlık problemi yok. Ciddi bir sakatlığı olduğunu sanmayın. Sakatlığı sebebiyle sezonu istediği gibi götüremedi. Elbette Galatasaray’a ocak ayında transferi söz konusu. Bu durum önümüzdeki ay netleşecek ve Monaco’ya bağlı bir durum. Galatasaray ve Monaco’yu karşılaştırmamak lazım. Afrika Kupası sonrasında geldi. İstediği şansı bulamadı. Sakatlığı da ciddi değil. Kısa sürede toparlayacak. Elbette ki Galatasaray’da çok mutluydu. Önümüzdeki haftalarda Monaco’nun bir karar vermesi lazım. Monaco ile iyi ilişkilerim var ama transfer adına kesin konuşmak için erken. Her iki kulüple aram iyi. Fakat; Monaco’nun vereceği karar önemli. Milli takım arası Onyekuru’nun sakatlığı açısından iyi oldu. Transferin koşulları oluşursa ben de inisiyatif kullanacağım. Önümüzdeki dönemlerde çok daha net konuşabiliriz."

"Trabzonspor teklifi kabul etmedi"

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür’ün Monaco’ya transfer durumuyla ilgili de konuşan

William D’Avila, şu ifadeleri kullandı;