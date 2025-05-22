Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı Çekya'ya mağlup oldu

Ay-yıldızlılar, yarın bir kez daha Çekya ve ev sahibi Norveç ile karşılaşacak.
Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B kategorisindeki ikinci maçında Çekya'ya 3-0 yenildi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Norveç'in Stavanger kentinde düzenlenen organizasyondaki ikinci maçını 25-14, 25-21 ve 25-15'lik setlerle kaybetti.
Ay-yıldızlılar, yarın bir kez daha Çekya ve ev sahibi Norveç ile karşılaşacak. İlk maç TSİ 15.00, ikincisi ise TSİ 19.15'te başlayacak.
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