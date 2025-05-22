Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Voleybol
Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı Çekya'ya mağlup oldu

Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı Çekya'ya mağlup oldu

15:0422/05/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Ay-yıldızlılar, yarın bir kez daha Çekya ve ev sahibi Norveç ile karşılaşacak.
Ay-yıldızlılar, yarın bir kez daha Çekya ve ev sahibi Norveç ile karşılaşacak.

Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B kategorisindeki ikinci maçında Çekya'ya 3-0 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Norveç'in Stavanger kentinde düzenlenen organizasyondaki ikinci maçını 25-14, 25-21 ve 25-15'lik setlerle kaybetti.


Ay-yıldızlılar, yarın bir kez daha Çekya ve ev sahibi Norveç ile karşılaşacak. İlk maç TSİ 15.00, ikincisi ise TSİ 19.15'te başlayacak.

#Avrupa Kadınlar Oturarak Voleybol Şampiyonası
#Türkiye
#Çekya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyada internetin en hızlı olduğu ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada?