SÜPER LİG

Ozan Tufan kaptan çıktı F.Bahçe U21 derbisini kazandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın U21 takımlarının karşı karşıya geldiği mücadele sarı lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın kaptan olarak sahaya çıkması ise sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ozan Tufan, U21 takımı maçına kaptanlık pazubandıyla çıktı.

Ozan Tufan, U21 takımı maçına kaptanlık pazubandıyla çıktı.

Fenerbahçe-Beşiktaş U21 maçını ev sahibi ekip 1-0 kazanırken Ozan Tufan'ın genç isimlerle birlikte sahaya çıkması sosyal medyada gündem oldu.

A Takım kadrosundan gönderilen ve tekrar form tutması için U21 maçlarında oynatılmaya başlayan Oza Tufan sahaya kaptanlık pazubandıyla çıktı. Kilosuyla ilgili yapılan eleştirilere rağmen fiziksel görüntüsünde bir değişimin olmadığı görülen oyuncunun tekrar A Takım'a dönüp dönmeyeceği merak konusu.

Öte yandan Fenerbahçe'nin galip geldiği U21 mücadelesinde A Takım'da şans bulamayan Ferdi Kadıoğlu da forma giydi.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.