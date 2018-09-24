Ozan Tufan kaptan çıktı F.Bahçe U21 derbisini kazandı

Fenerbahçe-Beşiktaş U21 maçını ev sahibi ekip 1-0 kazanırken Ozan Tufan'ın genç isimlerle birlikte sahaya çıkması sosyal medyada gündem oldu.

A Takım kadrosundan gönderilen ve tekrar form tutması için U21 maçlarında oynatılmaya başlayan Oza Tufan sahaya kaptanlık pazubandıyla çıktı. Kilosuyla ilgili yapılan eleştirilere rağmen fiziksel görüntüsünde bir değişimin olmadığı görülen oyuncunun tekrar A Takım'a dönüp dönmeyeceği merak konusu.

Öte yandan Fenerbahçe'nin galip geldiği U21 mücadelesinde A Takım'da şans bulamayan Ferdi Kadıoğlu da forma giydi.