Ozan Tufan koronavirüse yakalandı: Kritik maçta yok
Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Başarılı futbolcu Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig’in 14. haftasında yarın Başakşehir’i konuk edecek olan Fenerbahçe’de koronavirüs şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde biri futbolcu olmak üzere iki kişinin testi pozitif sonuçlandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır."
Ozan Tufan açıkladı
Kulüpten yapılan açıklamanın ardından milli futbolcu Ozan Tufan testinin pozitif çıktığını duyurdu. 25 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan Covid-19 test sonucum malesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Bugün yapılan Covid-19 test sonucum malesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim. 🙏
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