Ozan Tufan koronavirüse yakalandı: Kritik maçta yok

Süper Lig’in 14. haftasında yarın Başakşehir’i konuk edecek olan Fenerbahçe’de koronavirüs şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde biri futbolcu olmak üzere iki kişinin testi pozitif sonuçlandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır."

Ozan Tufan açıkladı

Kulüpten yapılan açıklamanın ardından milli futbolcu Ozan Tufan testinin pozitif çıktığını duyurdu. 25 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan Covid-19 test sonucum malesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bugün yapılan Covid-19 test sonucum malesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim. 🙏 — Ozan Tufan (@Ozan) December 22, 2020

Fenerbahçe-Başakşehir maçının hakemi açıklandı Fenerbahçe'nin 23 Aralık Çarşamba günü Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçta Bahattin Şimşek düdük çalacak.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:Yarın16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen 19.00 Galatasaray-Göztepe: Mete Kalkavan23 Aralık Çarşamba16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Koray Gençerler19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek24 Aralık Perşembe16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: Erkan Özdamar19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Halis ÖzkahyaBeşiktaş zirve yarışında haftanın kazananı oldu: Erzurumspor karşısında farklı galibiyet