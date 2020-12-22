SÜPER LİG

Ozan Tufan koronavirüse yakalandı: Kritik maçta yok

Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Başarılı futbolcu Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ozan Tufan bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 15 maçta, 4 gol atarken 2 de asist yaptı.

Ozan Tufan bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 15 maçta, 4 gol atarken 2 de asist yaptı.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig’in 14. haftasında yarın Başakşehir’i konuk edecek olan Fenerbahçe’de koronavirüs şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde biri futbolcu olmak üzere iki kişinin testi pozitif sonuçlandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır."

Ozan Tufan açıkladı

Kulüpten yapılan açıklamanın ardından milli futbolcu Ozan Tufan testinin pozitif çıktığını duyurdu. 25 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan Covid-19 test sonucum malesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe-Başakşehir maçının hakemi açıklandı
Fenerbahçe-Başakşehir maçının hakemi açıklandı

Fenerbahçe'nin 23 Aralık Çarşamba günü Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçta Bahattin Şimşek düdük çalacak.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:Yarın16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen 19.00 Galatasaray-Göztepe: Mete Kalkavan23 Aralık Çarşamba16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Koray Gençerler19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek24 Aralık Perşembe16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: Erkan Özdamar19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Halis ÖzkahyaBeşiktaş zirve yarışında haftanın kazananı oldu: Erzurumspor karşısında farklı galibiyet

Okan Buruk Fenerbahçe maçı 11'ini netleştirdi
Okan Buruk Fenerbahçe maçı 11'ini netleştirdi

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Medipol Başakşehir, mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Yarın saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda başlayacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İbrahim Bozbey yapacak.Hedef 3 puanHem UEFA Şampiyonlar Ligi, hem Süper Lig, hem de milli takım maçları nedeniyle yaşanılan yorgunluk ve sakatlıkların büyük etki gösterdiği Başakşehir, Fenerbahçe maçıyla yeniden çıkış arıyor. Hem liderlik yarışındaki iddiasını ortaya koymak hem de şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Fenerbahçe ile puan farkının açılmasını istemeyen Medipol Başakşehir, mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandığı maçta puan kaybı yaşamak istemiyor.Dört maçtır kazanamıyorTuruncu lacivertli takım ligde oynadığı son 4 maçı da kazanamadı. Beşiktaş ve Gaziantep FK'ya mağlup olan Başakşehir, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor ile berabere kaldı. Ligde 13. haftayı maç oynamadan geçiren Başakşehir, geri kalan 12 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken 18 gol attı ve kalesinde de 18 gol gördü.Geçen sezon iki maçı da kazanamadıTuruncu lacivertli takım şampiyon tamamladığı 2019-2020 sezonunda ligde karşılaştığı Fenerbahçe'ye karşı hem iç sahada hem de dış sahada rakibine mağlup oldu. Ligin 2. haftasında iç sahadaki maçı 2-1, 19. haftada ise 2-0'lık skorla sahadan mağlubiyetle ayrıldı.Yedi isim eski takımına karşı forma giyecekBaşakşehir'in kadrosunda yer alan 7 isim Fenerbahçe karşısında forma giymeleri halinde eski takımların karşı mücadele etmiş olacak. Kaleciler Mert Günok ve Volkan Babacan, stoper Martin Skrtel, sol bek Hasan Ali Kaldırım, orta saha Mehmet Topal, kiralık olarak turuncu lacivertli takımda forma giyen Deniz Türüç ve ofansif orta saha Giuliano sarı lacivertli takım formasını giyen isimler.Takımda tek eksikFenerbahçe maçına koronavirüs nedeniyle tek eksik isimle hazırlanan Başakşehir'de Epureanu'nun hafif sakatlığı bulunurken, takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un Fenerbahçe maçına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:"Mert- Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, İrfan Can, Mehmet Topal, Visca, Giuliano, Deniz, Crivelli."Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'u yıkan haber

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