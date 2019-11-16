SÜPER LİG

Ozan Tufan'a yakın takip

Leicester City ve Crystal Palace kulüpleri, A Milli Takımımızın İzlanda ile oynadığı maçta Ozan Tufan'ı izledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ozan Tufan, Milli Takım'ın EURO 2020 biletini aldığı İzlanda maçında 90 dakika görev aldı.

Ozan Tufan, Milli Takım'ın EURO 2020 biletini aldığı İzlanda maçında 90 dakika görev aldı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Ozan Tufan, Avrupa’nın önde gelen kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor. İzlanda maçında Ozan Tufan, Leicester City ve Crystal Palace gibi iki önemli Premier Lig temsilcisinin scoutları tarafından izlendi.

Sarı-lacivertli yönetim de Ozan Tufan konusunda elini çabuk tutmak istiyor ve başarılı orta saha oyuncusuna yeni sözleşme imzalatmak istiyor. Yönetimin yanı sıra takım kaptanı Emre Belözoğlu da Ozan Tufan’ın kendisinden sonra takım kaptanlığı yapacağını belirterek, Ozan Tufan’ı yeni sözleşmeye ikna etmeye çalışıyor.

Hayalinde Premier Lig’de oynamak olan ve gelen teklifler konusunda henüz kararını veremeyen Ozan Tufan’ın yönetimden süre istediği öğrenildi.


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Millilerimiz EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyon...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.