PAOK - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu'nda PAOK sahasında temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Doveri yönetecek.

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu’nda PAOK ile deplasmanda oynayacağı maçta görev alacak hakemler de belli oldu. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu’ndan Daniele Doveri yönetecek. Doveri'nin yardımcılıklarını ise Matteo Passeri ve Dario Cecconi üstlenecek. Karşılaşmanın 4’üncü hakemi ise Gianpaolo Calvarese olacak.

PAOK,Beşiktaş maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu'nda PAOK sahasında temsilcimiz Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mücadele 25 Ağustos Salı günü saat 21.00'de Toumba Stadyumu'nda oynanacak. PAOK, Beşiktaş maçı Kanal D'den şifresiz bir şekilde yayınlanacak.

Bakan Kasapoğlu açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, PAOK-Beşiktaş maçının Kanal D'den şifresiz bir şekilde yayınlanacağını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, "Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı. Temsilcimiz Beşiktaş’ın 25 Ağustos’ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma KanalD’de yayınlanacak. Temsilcimiz Besiktaş’a yürekten başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın yeni sezon formaları belli oldu Vodafone Park'ta gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetici Enis Ulusoy ve adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay katıldı. Tanıtımda konuşan Ahmet Nur Çebi, bu tür iş birliklerinin karşılıklı menfaatlere dayandığına dikkati çekerek, "En büyük spor giyim markası adidas ile çalışmaktan onur duyuyoruz. İş ortağımız adidas ile 11 yıldan beri devam ediyoruz. Umarım adidas'tan aldığımızın karşılığını verebiliriz" dedi.Şampiyon olup 3. yıldızı taktıkları dönemde 500 bin forma sattıklarını hatırlatan Çebi, "Umuyorum şampiyon olup 500 bin üzerine çıkarız. Şu an için 350 bin ve üzeri hedef koyduk" ifadelerini kullandı. "Bırakmam Seni" kampanyasıyla yola çıktıklarını vurgulayan Çebi, şunları kaydetti:"Hazirandan bu yana devam ediyoruz. Pandemi nedeniyle süreci geç başlattık. Pandemi süreci spor dünyasına ağır darbe vurdu. Ama 'Bırakmam Seni' kampanyasında öncelikle taraftarlarımızın, iş insanlarımızın desteğiyle bu süreci aşıyor gibiyiz. Desteklerinin devamını rica ediyoruz. Destek verenlere teşekkür ediyorum. Desteklerin yarısından fazlasının hesaplarımıza intikal ettiğini ve daha da geldiğini söyleyebilirim. Bazı art niyetli kişilerin bu kampanya paralarının hesaplara yatırılmayacağı yönündeki dedikodusuna inanmayın. Beşiktaşlılar dürüsttür. Ne dedilerse gereğini yerine getireceklerdir."Ahmet Nur Çebi'den Mustafa Cengiz'e yanıt: Mensah yalan söylemez

Ahmet Nur Çebi'den Mustafa Cengiz'e yanıt: Mensah yalan söylemez Vodafone Park'ta gerçekleştirilen yeni sezon formalarının tanıtımında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Çebi, "Bugün konu Leyla konusu değil Adidas. Sayın Cengiz'i anlayabiliyorum. İnsanlar bazen canları sıkıldığında sertleşebilirler. Söylemleri doğru. Galatasaray da dahil olmak üzere geldiysek Sayın Cengiz'in söylediği sebeplerle geldik. Bir hafta evvel başkanların olduğu bir Whatsapp grubuna 'Transferde menajer ve oyuncuların oyunlarına gelmeyelim. Saygılı ve hoşgörülü olup fiyatları arttırmak isteyenlere katkı vermeyelim' demiştim" diye konuştu.Mensah konusuna değinen Çebi, "Bizden kendisinin Mensah'ın arkasından koştuğuna dair resmi bir söylem çıkmadı. Koskoca Galatasaray başkanı öyle diyorsa öyledir. Ben Mensah'ı gördüm, yalan konuşacak bir çocuk değil" dedi.Forvet transferi ile ilgili bir soruya Çebi, "Umarım gelir. Bir ihtiyacımız var. Forvet için formayı kimin giyeceğini ben de merak ediyorum. Araştırmalar, çalışmalar devam ediyor. Transferler imza atıldıktan sonra gerçekleşmiş sayılır. İmza atıldığı gün haberiniz olacak" şeklinde cevap verdi.Video: Ahmet Nur Çebi'den Mustafa Cengiz'e Mensah yanıtı: Sayın Cengiz'i anlayabiliyorumMustafa Cengiz: Biz Mensah'a teklifte bulunmadıkVideo: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den, Bernard Mensah açıklaması: Biz teklif vermedik, çekiliyoruz dedik