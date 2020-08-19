PAOK, Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
PAOK - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu'nda Beşiktaş, deplasmanda Yunanistan ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek. Peki PAOK, Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Beşiktaş, PAOK maçına dair bütün gelişmeleri Yeni Şafak Spor'dan takip edebilirsiniz.
Haber MerkeziDHA
UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu'nda PAOK sahasında temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Doveri yönetecek.
Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu’nda PAOK ile deplasmanda oynayacağı maçta görev alacak hakemler de belli oldu. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu’ndan Daniele Doveri yönetecek. Doveri'nin yardımcılıklarını ise Matteo Passeri ve Dario Cecconi üstlenecek. Karşılaşmanın 4’üncü hakemi ise Gianpaolo Calvarese olacak.
PAOK,Beşiktaş maçı ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu'nda PAOK sahasında temsilcimiz Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mücadele 25 Ağustos Salı günü saat 21.00'de Toumba Stadyumu'nda oynanacak. PAOK, Beşiktaş maçı Kanal D'den şifresiz bir şekilde yayınlanacak.
Bakan Kasapoğlu açıkladı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, PAOK-Beşiktaş maçının Kanal D'den şifresiz bir şekilde yayınlanacağını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, "Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı. Temsilcimiz Beşiktaş’ın 25 Ağustos’ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma KanalD’de yayınlanacak. Temsilcimiz Besiktaş’a yürekten başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı :)
Temsilcimiz Beşiktaş’ın 25 Ağustos’ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma @KanalD’de yayınlanacak.
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