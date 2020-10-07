Papiss Cisse: Farklı kulüplerden teklifler aldım

Fenerbahçe’nin yeni transferi Senegalli forvet Papiss Cisse, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Transfer sürecinin kendisi açısından oldukça iyi geçtiğini anlatan 35 yaşındaki golcü oyuncu, "Fenerbahçe reddedilemeyecek kadar büyük bir kulüp. Burada olduğum için oldukça mutlu ve gururluyum. Transfer sürecinde görüşmelerimiz oldu. Farklı kulüplerden de teklif aldım ama Fenerbahçe tercihi benim için kolay oldu. Takımın şu anki durumu gayet iyi ve sahip olduğumuz oyuncular sıra dışı futbolcular. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Fenerbahçe’nin hedefleri benim ilgimi çekti"

Fenerbahçe’ye transfer sürecini değerlendiren Cisse,"Erol hoca ve Emre Belözoğlu ile konuşmam oldu ve olumlu sonuçlandı benim adıma. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve hedefleri benim ilgimi çekti. Benim açımdan hücumda bir rekabet olması memnuniyet verici. Ben rekabeti seven bir oyuncuyum. Rekabet sizi daha fazla çalışmaya iten bir unsur. Eğer forvetseniz rekabet duygusunun yüksek olması gerekiyor. Benim açımdan bir korkum yok, beraber bir şeyleri başaracağız" ifadelerini kullandı.

Papiss Cisse resmen Fenerbahçe'de: Transfer videosu binlerce beğeni aldı Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala, Fenerbahçe bir forvet oyuncusunu daha kadrosuna kattı. Vedat Muriqi'in bonuslar dahil 20 milyon euro karşılığında Lazio'ya satılmasının ardından, sarı-lacivertliler kolları sıvadı. Aston Villa'dan Samatta'yı 6 milyon euroya kadrosuna katan Fenerbahçe, Tanzanyalı golcünün ardından Papiss Cisse'yi de renklerine bağladı.Son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Cisse'yi Fenerbahçe, transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet etmişti. Görüşmelerin ardından sağlık kontrollerinden geçen 35 yaşındaki golcü oyuncu, Fenerbahçe ile 1+1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı'Vecihi' değil CisseFenerbahçe'nin Papiss Cisse'yi açıkladığı transfer videosu, sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertliler Senagalli golcüyü, Gülen Gözler' filmindeki 'Vecihi' karakteri ile duyurdu. Video kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.Fenerbahçe'den Niclas Eliasson hamlesi: Yapılan teklif ortaya çıktıFenerbahçe, Papiss Cisse transferini açıkladı.pic.twitter.com/S2Gabdtg8K— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 1, 2020

"Fenerbahçe’de oynamaktan kim heyecanlanmaz"

Fenerbahçe ile ilgili düşüncelerini de dile getiren Senegalli futbolcu, "Takım adına çalışmak için buradayım. Ortada bir hedef var ve bu hedef Fenerbahçe’nin hedefi. Kişilerden önce Fenerbahçe gelir. Benim burada bulunma bulunma sebebim gol atmak. Gururluyum, çok çalışmak gerektiğinin farkındayım. Bu çalışmayla bir yerlere varabilirsiniz. Fenerbahçe’de oynamaktan kim heyecanlanmaz. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve çok projesi var. Oynama fırsatım olacak ve takıma katkı sağlayacağım" şeklinde konuştu.

"Oynarsam kendimi daha mutlu hissederim"

Her futbolcu gibi oynamak istediğini de ifade eden Cisse, "Erol hocayla Alanya’da çalıştık ve güzel 1 yıl geçirdik. Birbirimizi tanıyoruz, normal olarak hiçbir futbolcu yedek kalmaktan memnun olmaz. Oynarsam kendimi daha mutlu hissederim. Burada çok fazla çalışacağım. Herkes gibi ben de oynamak istiyorum ama burada göstereceğim performansla formayı hak etmek istiyorum" diye konuştu.

Son olarak transferinin açıklanma videosunu izlediğini ve çok memnun olduğunu kaydeden Cisse, Türkiye’de Senegalli futbolcuların bulunmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirerek sözlerini tamamladı.

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