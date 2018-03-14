Pepe İçelspor'u tebrik etti

Bu yıl Mersin Süper Amatör Ligi’ne çıkan ve kurduğu takımla sezon öncesinde şampiyonluğun en büyük adaylarından olan İçelspor, 14 takımlı ligde bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligde şu ana kadar 24 maç oynayan siyah-beyazlı ekip, bu maçların 23’ünü kazanırken, 1 beraberlik aldı.

Ligde namağlup yoluna devam eden İçelspor, bu maçlarda rakip fileleri 101 kez havalandırırken, kalesinde sadece 10 gol gördü.

Pepe ve birçok ünlü futbolcu tebrik mesajı yolladı

Oynadığı futbol ve centilmenliği ile Mersin kamuoyunun büyük takdirini kazanan takım, oynayan ve bırakan birçok ünlü futbolcudan da tebrik mesajı aldı. Başta Beşiktaş’ın dünyaca ünlü Portekizli futbolcusu Pepe, Beşiktaş’ın eski oyuncularından Kaan Dobra, Trabzonspor’un eski oyuncusu İbrahim Yattara, Çaykur Rizespor’dan Özgür Çek, Galatasaray’ın eski oyuncusu Necati Ateş, Galatasaray’ın unutulmaz oyuncularından olan ve şimdi Göztepe forması giyen Sabri Sarıoğlu, Fenerbahçe’de uzun yıllar forma giyen ve bu yıl Göztepe’de oynayan Selçuk Şahin, eski futbolcu Faruk Atalay, şu anda Atiker Konyaspor’da kiralık bulunan Beşiktaş’ın genç oyuncusu Orkan Çınar, Sivasspor’un forveti Arouna Kone, Alanyaspor oyuncuları Isaac Sackey ile Emre Akbaba ve eski futbolcu Faruk Bayar, video çekerek İçelspor’un şampiyonluğunu kutlayıp, önümüzdeki yıl başarılar diledi. Ayrıca sanatçı Serkan Kaya ile Bülent Serttaş’da çektikleri videolarla, siyah beyazlı ekibi tebrik ettiler.

Selçuk Şahin’in kardeşi Sertaç Şahin’in de forma giydiği İçelspor, önümüzdeki yıl Mersin’i BAL’da temsil edecek 3 takımdan biri olacak.