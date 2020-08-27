TRANSFER

Pepe Reina hangi takıma transfer oldu?

Pepe Reina 37 yaşında transfer oldu

Son olarak Milan forması giyen tecrübeli kaleci Pepe Reina, bir başka İtalyan ekibi Lazio'ya transfer oldu.

Haber Merkezi AA
Pepe Reina'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 800 bin euro

Pepe Reina'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 800 bin euro

Fotoğraf: RUI VIEIRA / Reuters

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio, tecrübeli İspanyol kaleci Jose Manuel Reina'yı kadrosuna kattı.

Lazio kulübünden yapılan resmi açıklamada, "Pepe Reina" olarak bilinen 37 yaşındaki deneyimli file bekçisinin transfer edildiği belirtildi.

Pepe Reina’nın son olarak forma giydiği Milan kulübü de oyuncuya yeni kulübünde başarılar diledi.

  • Barcelona altyapısında yetişen Reina, daha önce Villareal, Liverpool, Napoli, Bayern Münih, Aston Villa ve Milan gibi takımların kalesini korumuştu.

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