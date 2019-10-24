PFDK cezaları açıkladı: 2 futbolcuya 3'er maç ceza verildi

PFDK, Süper Lig'in 8. haftasında kırmızı kart gören futbolcular Kayode ile Sedat Ağçay’a 3’er maçtan men ve 13’er bin TL para cezası verdi.

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Fenerbahçe müsabakasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 24 bin TL para cezasına çarptırılırken, Galatasaray’a tribün blokesi, Beşiktaş’a ise hem tribün blokesi, hem de 24 bin TL para cezası verildi.

TFF'nin resmi internet sitesinden açıklanan PFDK kararları şu şekilde: