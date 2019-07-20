SÜPER LİG

Pique Trabzonspor'un forma tanıtımını alkışladı

Barcelonalı yıldız futbolcu Gerard Pique, Trabzonspor’un yeni forma tanıtımının videosunu beğendi.

Haber Merkezi IHA
Pique

Pique

Fotoğraf: LEE SMITH

Barcelona’da forma giyen yıldız savunmacı Gerard Pique, Trabzonspor’un geçtiğimiz gün yayına koyduğu yeni sezonda giyeceği üçüncü formanın tanıtım videosunu beğendi.

Pique, öte yandan Trabzonspor’un resmi hesabını da alkış emojisi ile tebrik etti.

Trabzonspor, Pique'nin paylaşımına şöyle cevap verdi;

  • "Teşekkürler Pique! Sana ve sevgili ailene gri formamızdan göndereceğiz. Bordo-Mavili Trabzonspor'dan, Bordo-Mavili Barcelona'ya selamlar."

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