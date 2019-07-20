Pique Trabzonspor'un forma tanıtımını alkışladı

Barcelona’da forma giyen yıldız savunmacı Gerard Pique, Trabzonspor’un geçtiğimiz gün yayına koyduğu yeni sezonda giyeceği üçüncü formanın tanıtım videosunu beğendi.

Pique, öte yandan Trabzonspor’un resmi hesabını da alkış emojisi ile tebrik etti.

Trabzonspor, Pique'nin paylaşımına şöyle cevap verdi;

"Teşekkürler Pique! Sana ve sevgili ailene gri formamızdan göndereceğiz. Bordo-Mavili Trabzonspor'dan, Bordo-Mavili Barcelona'ya selamlar."