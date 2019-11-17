Planlarımız sürekli değişiyor

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada sakat futbolcuların dönmesi beklenirken, sakatlar kervanına yeni isimlerin katılması Trabzonspor’da moralleri bozdu. Abdulkadir Ömür, Sosa, Obi Mikel, Sturridge, Ekuban ve Onazi’nin dönmesi için gün sayılırken bu futbolculara Milli takımlar kampında sakatlanan Novak ve Yusuf Sarı’nın eklenmesi teknik direktör Ünal Karaman’ın da hesaplarını bozdu. Bu nedenle oyun kurgusu ve kadroda istikrarsızlık yaşayan bordo-mavililerde devre arasına kadar en az puan kaybıyla gidilmenin hesapları yapılıyor. Abdulkadir Parmak’ın kırmızı kart cezası nedeniyle oynamayacak olduğu Ankaragücü maçı öncesinde kaptan Sosa, Obi Mikel ve Suturridge’nin takıma dönme ihtimalinin yüksek olması ise teknik heyeti sevindirdi.

PLANLARIMIZ SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

Süregelen sakatlıklara rağmen sayısal olarak sıkıntı yaşamasalar da oyun taktiği ve düzeni konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, futbol takımlarında kadro istikrarının önemli olduğuna belirtti. Devre arasına kadar üst düzeyde mücadele etmeleri gerektiğini belirten Karaman, “Sakatlıklar karşısında üzüntü duyuyoruz. Planlarımızın her gün değişmesine sebebiyet veriyor. Özellikle orta alanda yaşadığımız sakatlıklar bizi gerçekten olumsuz etkiliyor. Abdulkadir Parmak’ın cezalı olması da buna adeta tuz biber oldu. Oynayamayacak olan futbolcularımızın yerine görev alacak arkadaşlarımızın da en az onlar kadar istekli olduğunu biliyoruz. Devre arasına kadar bu şekilde gitmek zorundayız. Önümüzü ancak o zaman görme fırsatımız olacak” ifadelerini kullandı.

Geçen 1,5 yıl 15 yıl gibiydi



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports’a açıklamalarda bulundu. Kulüpte göreve başladıklarında çok zor günler geçirdiklerini belirten başkan Ağaoğlu, “Gelirinin 6 katına yakın bir borç yükünün altında olan bir kulüptü geldiğimizde. Takım içi disiplinin de kaybolduğu bir durum vardı. Taraftar bazında da momentum tamamen ortadan kalkmıştı. Hiçbir zaman umudunu kaybetmeten bir toplum dahi, umudunu kaybetmek üzereydi. Aradaki mesafenin bu kadar açılması, büyük handikaptı”dedi. Göreve başladıklarından itibaren geçen 1,5 yılın, kendi hayatında en az 15 seneyi ifade ettiğini belirten Ağaoğlu, “Sabah kalkarsınız, işe gidersiniz, halledersiniz, akşam alışveriş yapar, eve gelir, televizyon izler, uyursunuz. Bu bir gündür. Öyle bir gün düşünün kü, kalktıktan sonra her taraftan sorun yağmaya başlıyor. Psikolojik olarak sizi boğan bir gün. Bunu diğeriyle kıyaslayamazsınız. Zorlu süreçlerden geçtik” ifadelerini kullandı.