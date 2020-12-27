Plaza'dan çarpıcı itiraf: Futbol kıskançlık ve yanlış arkadaşlık getirir

Trabzonspor'da teknik direktörü Abdullah Avcı tarafından yetersiz bulunduğu gerekçesiyle kadro dışı bırakılan futbolculardan olan Stiven Plaza, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.
21 yaşındaki futbolcu Instagram'ın hikaye bölümünden yayımladığı mesajda, "Futbol ikiyüzlülük getirir. Hayal kırıklığına uğradım. Küçükken ünlü olmayı, önemli olmayı hayal ettim. Bu bir çocuğun masum düşüncesiydi. Gerçekten ne anlama geldiğine dair hiçbir fikrim yoktu. Şimdi kaşlarını çattığını fark ettim. Futbol kıskançlık ve yanlış arkadaşlık getirir" ifadelerine yer verdi.
Stiven Plaza'nın bu paylaşımı kafaları karıştırırken, "Futbolu mu bırakıyor?" sorusunu da beraberinde getirdi.
Sadece 3 dakika oynadı
Sezon başında İspanyol ekibi Real Valladolid’den 2+2 yıllığına kiralanan Plaza, bordo-mavili takımda sadece 3 dakika süre alabildi. Genç santrfor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda performansı nedeniyle kadro dışı bırakıldı.
Brezilyalı efsane Ronaldo Trabzonspor formasıyla poz verdi
Stiven Plaza’nın futbol dünyasına kazandırılmasında büyük pay sahibi olan ve bordo-mavililere transferinde büyük rol oynayan Ronaldo ile Trabzonspor arasındaki ilişkiler güçlenmeye başladı.Plaza'dan forma istediİspanyol Real Valladolid takımının sahibi durumundaki Ronaldo, bu transferin ardından oyuncusu Stiven Plaza’dan bordo-mavili takımın formasını istedi ve Trabzonspor’un yeni formasını imzalayarak bu hatıra formayı özel koleksiyonuna kaldırdı.Valladolid'i satın almıştıInter, Barcelona, Real Madrid ve Milan gibi dünyanın en büyük kulüplerinde forma giyen Ronaldo, Eylül 2018’de İspanyol Real Valladolid kulübünü satın almıştı. Real Valladolid takımında forma giyen Stiven Plaza geçtiğimiz günlerde 100 bin euro kiralama bedeliyle Trabzonspor kadrosuna dahil olmuştu.Trabzonspor'un yeni transferleri Stiven Plaza ve Anders Trondsen kimdir? pic.twitter.com/CM3LB0t9gV— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 9, 2020 Süper Lig’in en değerlisi Trabzonspor: En pahalı oyuncular sıralamasında o üç isim yer alıyorVideo: Brezilyalı efsane Ronaldo'dan Enes Ünal'a: Gollere devam
Galatasaray, Trabzon'dan lider döndü
Yılın son derbisinde Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Arda Turan ve 55. dakikada Oğulcan Çağlayan kaydetti.Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 29'a yükseltirken maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Trabzonspor ise 20 puanda kaldı.Gelecek hafta Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise deplasmanda Fatih Karagümrük'ün misafiri olacak.Avcı'dan tek değişiklikTrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Atakaş Hatayspor maçına göre Galatasaray karşısında ilk 11’de tek değişikliğe gitti. Avcı, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Ekuban’ın yokluğunda sağ kanattan Yusuf Sarı’ya görev verdi. Bordo-mavililerde kadro dışı bırakılan Bilal, Plaza ile Diabate’nin yanı sıra kovid-19 tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür ile sakatlığı bulunan Ekuban kadroda yer almadı.Yusuf Sarı ilk kez 11'deTrabzonspor’un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban’ın sakatlığı nedeniyle genç oyuncu Yusuf Sarı maça 11’de başladı. Bu sezon 9 maçta kadroya giren Yusuf Sarı, Galatasaray karşılaşmasıyla ilk kez bu sezon bir maça da 11’de başlamış oldu.Galatasaray'da 2 değişiklikGalatasaray’da Trabzonspor karşısında geçen haftaki Göztepe karşılaşmasına göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda Luyindama'nın yerine Marcao, Diagne'nin yerine de Oğulcan Çağlayan görev yaptı.Eksikler fazlaGalatasaray'da Senegalli santrfor Mbaye Diagne, ailesinde bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testi pozitif çıktığı için tedbir amaçlı kadroya alınmadı. Diagne'nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Kovid-19 PCR testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan aile bireyiyle hastalık sürecinde doğrudan temaslı durumda olan Diagne'ye iki gün arayla yapılan testler negatif sonuçlandı. Buna rağmen Diagne, hem Galatasaraylı hem de Trabzonsporlu futbolcuların sağlığını riske atmamak adına maç kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlıkları bulunan Oghenekaro Etebo, Ryan Babel, koronavirüs izolasyon sürecini yeni tamamlayan Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir de kadroda bulunmuyor.Marcao döndüLigin 13’üncü haftasında oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören ve 14’üncü haftadaki Göztepe müsabakasında cezasını dolduran Marcao, Trabzonspor karşılaşmasıyla takıma geri döndü.Falcao 8 maç sonra kadrodaSüper Lig’in 7’nci haftasındaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyen ve sonrasında 8’inci haftadaki Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maç öncesi antrenmanda sakatlanan Kolombiyalı forvet oyuncusu Radamel Falcao, Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte takıma geri döndü. 1'i cezası, 7'si de sakatlığı nedeniyle son 8 resmi maçı kaçıran ve hafta içinde takımla çalışmalara katılan 34 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçının 21 kişilik kadrosunda kendine yer buldu.Terim'in yokluğunda maça Şahin çıktıSüper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynanan ve 2-1 kaybedilen maçta doğrudan kırmızı kart gören ve 5 maç ceza alan teknik direktör Fatih Terim’in yokluğunda Trabzonspor karşılaşmasında takımın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin yer aldı.Yusuf Yazıcı tribünden izlediTrabzonspor'dan Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, izinli olduğu için geldiği Trabzon'da önce Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti. Ardından ise Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı maçı özel davetli olarak tribünden takip etti.
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