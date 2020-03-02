Premier Lig'in gözü Vedat Muriqi'de

Süper Lig’de bu sezon attığı gollerle adından söz ettiren Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi İngilizlerin radarına girdi. Leicester City, Newcastle United ve Tottenham 25 yaşındaki golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

İngiltere basınında bugün yer alan haberlerde Premier Lig ekipleri Leicester City, Newcastle United ve Tottenham’ın Kosovalı futbolcuyu takipte olduğu iddia edildi. Haberlerde bu kulüplerin Vedat’ı izlemek için gözlemci gönderdiği ve sezon sonunda transfer için 30 milyon sterlini gözden çıkarttıkları belirtildi.

Vedat Muriqi'in performansı neden düştü? Fenerbahçe ligde son 4 maçtır gol yollarında suskun kalan Vedat Muriqi golcü kimliğinden uzak bir performans sergiliyor. Performansı eleştirilen Kosovalı forvetin düşüşünün nedeni hücum bölgesinde yalnız kalması. Ceza sahasında yeterince pas alamayan, kanatlardan da ceza sahasına topu taşıyacak etkili hücumlar gerçekleşmeyince Vedat Muriqi’nin gol yollarında üretkenliği azalıyor. Kenar ortaları da ceza sahasında yalnız kalan 25 yaşındaki forvete ulaşmıyor. Rakip de özel önlem alınca Vedat Muriqi rakip stoperleri arasında istediği fırsatları bulamıyor.Fenerbahçe'de sarsıntı sürüyorKanatların performansı ve teknik heyetin Vedat’a topu taşıyacak gerçek kanat oyuncularına kanatlarda görev vermemesi hücum hattını direkt etkiliyor. Teknik heyet de son haftalardaki üretkenlik sorununa bir türlü çözüm bulamadı. Teknik heyet Kosovalı forvetin yanı sıra ceza sahasına ikinci golcü sokmadığı için sarı-lacivertliler ne Vedat Muriqi’in hava topu hakimiyeti ne de onun istasyon yapıp indirdiği topları kullanılabiliyor. Ceza sahasında istediği toplar gelmeyince Vedat Muriqi de top almak için orta sahaya geliyor bu da Fenerbahçe’nin hücum gücünün kaybolmasına neden oluyor.

Vedat Muriqi bu sezon Süper Lig’de 24 hafta itibariyle sarı-lacivertli forma altında 13 gol, 5 asistlik performans gösterdi.



