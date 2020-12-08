Rachid Ghezzal'dan sözleşme açıklaması: Burada olduğum için mutluyum

Beşiktaş’ta son maçlarda gösterdiği performansla dikkatleri çeken isimlerden olan Rachid Ghezzal, bugün yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takımın son durumunu aktaran başarılı oyuncu, “2-3 maçlık süre zarfından önce zor bir dönem geçirdik ama iyi bir reaksiyon gösterip 3 galibiyet aldık. Takım olarak iyi bir durumdayız, iyi bir ortam var. Galibiyetler alıyoruz. Yukarıya doğru bir tırmanışa geçtik ve galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili sorulan soruya Ghezzal, “Şu an burada olduğum için mutluyum ve taraftarlara da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Benim için önemli olan şu anda iyi oynayıp sahaya odaklanmak. Bunları konuşmak için erken” cevabını verdi.

Beşiktaşlı futbolcu için dikkati çeken yorum: Kusursuz transfer Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mensah, Atiba ve Aboubakar’ın golleriyle galibiyete ulaşan siyah-beyazlılar, son oynadığı 3. maçını da kazanarak çıkışını sürdürdü.Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Önder Özen, Kasımpaşa maçının Beşiktaş'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Bu maça zihin olarak hazırlanmak zordu""Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmişsiniz, o hava perşembeye kadar kolay kolay dağılmaz. Maçınız pazar olsa, maçın havasına girersiniz. Bu maça zihin olarak hazırlanmak zordu. Bunu yapacak olan yine antrenör ekibi. Tamam mıdır? Tamamdır. Takım işi gördü mü? Gördü.""Maçı zorlaştıran unsur...""Beşiktaş pazar günü derbi oynadı, pazartesi rejenerasyon. Salı izin verdiniz, çarşamba toplandınız. Maç cuma günü... Taktik ve strateji için sadece 1 ünite antrenman yapma şansınız var. Bu maçı zorlaştıran unsurlardan biri bu.""Aboubakar 'işte bu santrfor' dedirtti""Vincent Aboubakar'ın çevresinde oynayan oyuncuların Aboubakar kadar pozisyona girebileceğini düşünüyorum. Mensah'ın golünde 'işte bu santrfor' dedirtti. Kanat oyuncusu gibi topu da getirdi."Aboubakar'ın golünden sonra bizim takım. 🤙🏿🦅#BJKvKAS | #ArmandaSaklı pic.twitter.com/inoYoTImLX— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 4, 2020 "Rakip ceza sahasında 10 topla buluşma""Bu orta saha ligde çok fark yaratır derken kastettiğim şey şu: Atiba yüzde 91 pas başarısı, rakip ceza sahasında 10 topla buluşma, 1 gol, 2 tane de kaçırdı. Diğer golü kim attı? Mensah. Bugün Josef yok. Ljajic yok, Oğuzhan yok.""Rakip için zorlayıcıdır""Atiba'nın golünde de farklı farklı kaliteler var. Kaptırdığınız topu çok hızlı geri alıp devamlılık sağladınız. Rakip için çok zorlayıcıdır. Sürekli savunmada kalmak sıkar insanı. Pasla başlayıp bireysel beceriyle işinizi görmek çok önemli."İstanbul takımlarına karşı puan yasağımız devam ediyor. 🚫 pic.twitter.com/YguE9NVk5L— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 4, 2020 "Rosier maliyet-fayda açısından kusursuz transfer""Valentin Rosier'de savunma tamam, hücum tamam. Birebirlerde, kene gibi yapışıyor. Asistleri de çok iyi. Maliyet-fayda açısından kusursuz transfer. Hayatının bir döneminde kendini bir konuda çok sevdirmiş, beğendirmiş." "Sergen Yalçın bütün Türkiye'nin kalbine girmiştir""İnsanlar, başarılı olsalar da olmasalar da varlıklarını devam ettirirler. Bir de başarmak zorunda olanlar vardır, onlar farklı. Sergen gibi süper yıldızların böyle bir zorunluluğu yoktur. Beşiktaş taraftarının kalbine girmiştir, bütün Türkiye'nin kalbine girmiştir. Teknik adamlıkta bir gün başarısız olsalar da futbolculukta edindikleri sarsılmaz kimliği sonsuza dek taşırlar."Rıdvan Dilmen'den Beşiktaşlı futbolcuya: Koronavirüs yaramış

“Mahrez’le kıyaslanmak güzel”

Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında gösterdiği performans sonrasında yıldız oyuncu Mahrez’le kıyaslanmasıyla ilgili konuşan Rachid Ghezzal, “Arkadaşım Mahrez’le kıyaslanmak çok güzel. Kendisi benim çok iyi bir arkadaşım ve Afrika’nın en iyi ismi. Böyle bir kıyas yapılması çok güzel” yorumunu yaptı.

Sağ kanatta beraber oynadıkları Rosier’le iyi bir uyum yakaladıklarını da söyleyen başarılı oyuncu, “Rosier’le aynı dili konuştuğumuz için daha kolay oluyor. İkimiz bu durumdan dolayı memnunuz ve iyi oynuyoruz. Ben ya da Rosier olmasa da sağ kanattaki iyi görüntü önemliydi. Şu anda iyi gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

“İyi bir takımız”

Zorlu bir periyoda gireceklerine dikkat çeken Cezayirli futbolcu, “İyi bir takımız, kim oynarsa bu takımda iyi oynar. Az ya da çok süre almak değil verilen katkı önemli. 3 maçlık periyota gireceğiz, bu sürede herkesin katkı vermesi çok önemli” dedi.

Form durumunun yükselmesinin sebebini özgüven olarak dile getiren Ghezzal, “Form durumunun ülkeden ziyade, bunun özgüven duygusuyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş’ın özgüven vermesi, hocanın bana duyduğu güvenle ben formumun bu seviyeye geldiğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Rıdvan Dilmen: Sergen Yalçın bir hata yaptı Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında evinde konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek yükselişini sürdürdü. NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından siyah-beyazlı takım için dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu. Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Üç maça 10 gol atmış bir Beşiktaş""Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'dan 9 puan. 10 gol atmış, 5 gol yemiş bir Beşiktaş. Bu camia için çok değerli. Çok sıkıntılı bir ay vardı ama çıkmayı başardılar. Sergen Yalçın'ın bir otoriter bir de 'cool' duruşu var. Camiada da sevilir.""Sergen Yalçın psikolojik bir hata yaptı""Necip Uysal'ı kesmesi, Necip'in hoşuna gitmemiş sanki. Son fauldeki tepki biraz ona... Ghezzal da çıkarken keyfi kaçtı. Oyundan keyif alıyordu. Bu tür oyuncular maç bitmesin ister. Tam tadını alırken Sergen hoca çıkardı. Bunları aslında bilen bir insandır. Eleştirmek için de söylemiyorum ama psikolojik bir hata yaptı denebilir."Beşiktaşlı futbolcu için dikkati çeken yorum: Kusursuz transfer

"Beşiktaş’ta efsane olmak kolay değil"

Sözleşme konusuyla ilgili soruyu tekrar yanıtlayan Ghezzal, “Şu anda sezonun başındayız, çok fazla maç var ve çok hedef var. Öncelikle burada bir şeyler kazanmak istiyorum, şu anda buna odaklandım” şeklinde konuştu.

Geçmiş dönemde oynadığı bölgede Quaresma’nın forma giydiği hatırlatılan başarılı oyuncu, “Umarım taraftarla aramda böyle bir durum olur.

Quaresma burada bir efsane. Beşiktaş’ta efsane olmak kolay değil. Benim mevkimde oynayan oyunculardan ziyade şu anda Beşiktaş’taki kariyerime ve sahada neler yapabileceğime odaklandım” açıklamasını yaptı.

Son olarak Teknik Direktör Sergen Yalçın’la ilgili düşüncesi sorulan Ghezzal, “Sergen Yalçın tek kelimeyle Beşiktaş efsanesi” diyerek sözlerini tamamladı.

Ahmet Nur Çebi açıkladı: Yüzde 90 anlaştık Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği ve transfer çalışmalarıyla ilgili merak edilenleri cevapladı. TRT Spor'a konuşan Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Ben algı yapmadım, yanlış anlaşıldım""Derbide Beşiktaş'ın canı yandı. Emre Kocadağ'a 'Hakemle ilgili bir şey söyleme, genç hakemdir, olan oldu' dedim. Fenerbahçeli yönetici, benim algı yarattığımı söyledi. Maçın güzelliğini ortadan kaldırdı, gündemi değiştirdiler. Algı yaratmak için konuşmadım. Gazeteciler, hakemle ilgili soru sordu ve ben de yanıt verdim. Sanki soruyu ben sordum. Keşke Fenerbahçe Kulübü, ben açıklama yapmadan açıklama yapsaydı. Ben algı yapmadım, yanlış anlaşıldım sanırım. Zaten hakem de baskı altında kalmamış, bunu gördük." Alper Pirşen: Beşiktaş ve TFF bu eserinden utanmalı"Düzeltmemiz gereken şartlar var"''Yeniden yapılandırmayla ilgili sözleşme imzalamadık. Düzeltmemiz gereken şartlar var. Yılda 900 milyon TL ödeme yapmamız gerekiyor, yarısını toplayamıyoruz.''"Dorukhan'ın ayrılacağını düşünmüyorum""Dorukhan Toköz ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bana göre yüzde 90 anlaştık. İmza atıldığı zaman açıklayacağız. Ayrılacağını düşünmüyorum.''"Sergen Yalçın istediği kadar takımın başında kalabilir""Sergen Yalçın ne zaman bırakmak isterse bırakabilir. İstediği kadar Beşiktaş takımının başında kalabilir. Mustafa Denizli ile en son 3-4 yıl önce görüştüm. Hocalığını beğenirim ama bizim şu an çok iyi, çok başarılı bir hocamız var.""Ljajic bana söz verdi"''Futbolcularımız Beşiktaş'ı çok seviyor. Hiçbiri gitmek istemiyor. Ljajic bana "Mucizeler yaratacağım, söz veriyorum düzeleceğim" dedi. Keşke Vida ve Ljajic ücretlerinde indirim yapsa.''Beşiktaş'ın yıldızı locaları çıldırttı: Eli belinde ısındı"Cenk Tosun'a kapımız açık"''Başkalarına göre olabilir ama bana göre Aboubakar'ın sakatlığı yok. Rosier'i beğeniyorum, satmak isterlerse alırız. İmkan olursa, Cenk Tosun'a kapımız açık.''Ahmet Nur Çebi istediği golcüyü açıkladı"Atakan'ı zor aldım"''Atakan Üner'den çok umutluyum, Altınordu'dan zor aldım. Ahmet ve Alpay'ı Aytemiz Alanyaspor yerine 3. Lig'de bir takıma mı verseydim?''"Avcı ile uzlaşacağız"''Abdullah Avcı ile uzlaşma yolu bulacağız. 3 yıllık 12 milyon TL anlaşma. İş bulana kadar parası Beşiktaş tarafından ödenir. Eksik varsa Beşiktaş karşılar diye kontratında yazıyor zaten. Çözeriz ama. Kontratını yeni yaptı."Atiba örnek sporcu ''Atiba, Türk gençlerine örnek olabilecek çok iyi bir sporcu. Atiba'nın heykelini diksinler, ben de başında dikilirim.''

Kartal’ın zirve inadı Süper Lig’de 11. haftanın açılış maçında Beşiktaş kendi sahasında Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup etti. Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kazanarak üst sıralara tırmanan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısında da üstün bir futbol sergiledi. Mensah, Atiba ve Aboubakar’ın golleriyle galibiyete ulaşan Beşiktaş, son oynadığı 3. maçını da kazanarak çıkışını sürdürdü. Şampiyonlar Ligi Türkiye için hayal oluyor: Kritik eşiğin altına düştük20. dakikada Ghezzal’ın vuruşunda top Brecka’nın koluna çarptı. Hakem devam kararı verirken, Beşiktaş penaltı bekledi. VAR’da incelenen pozisyonda herhangi bir ihlal tespit edilmedi. 22’de soldan son çizgiye hareketlenen N’Koudou’dan önce kalesini terk eden Ramazan açıyı iyi kapattı ve tehlikeyi önledi. 45+3’de Aboubakar’ın soldan ortasında kaleciden dönen topu Mensah filelere göndererek ilk yarıyı Beşiktaş’ın 1-0 önde tamamlamasını sağladı. 49’da Rıdvan’ın soldan ortasında Atiba’nın vuruşunda kaleciden dönen topu Ghezzal içeri ortalarken, Mensah’ın rövaşata vuruşu üstten auta gitti. 51’de sağdan Rosier’in ortasında Mensah’ın vuruşu yine auta gitti.64’de Tırpan’ın uzaktan sert şutunu kaleci Utku yatarak direk dibinden kornere çeldi. 68. dakikada sağdan Ghezzal’ın ortasında ön direkte topa dokunan Atiba skoru 2-0’a getirdi. 75’de Rosier’in sağdan ortasında Aboubakar kagfaşya topu ağlara yolladı: 3-0.Ahmet Nur Çebi açıkladı: Yüzde 90 anlaştıkTaraftar uygulamasının testi yapıldıBeşiktaş, pandemi döneminde maçlara gelemeyen taraftarların fotoğraflarını hazırlanan led ekranlarda yayınladı. Siyah-beyazlılar bu özel proje ile hem gelir elde edecek hem de taraftarların unutulmaz bir anıya sahip olmasını sağlayacak. Projenin pilot uygulaması, Kasımpaşa maçında yapıldı. Uygulama kapsamında, ebediyete intikal etmiş; kurucular, başkanlar ve taraftarlar ile 10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone Park’ın yakınında yaşanan hain terör saldırısı sonucu şehit düşen güvenlik güçleri ve vatandaşların fotoğrafları, led ekranlarda yayınlandı.



