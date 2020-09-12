SÜPER LİG

Radamel Falcao'nun Gaziantep maçında ne yaptı? Falcao'dan Süper Lig'e muhteşem başlangıç

Radamel Falcao'nun muhteşem açılış: Gaziantep maçına damga vurdu

Galatasaray’ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, sezonun ilk maçında Gaziantep FK karşısında 2 gol, 1 asistlik performans sergileyerek sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Haber Merkezi İHA
Radamel Falcao, Galatasaray formasıyla sezona formda bir giriş yaptı.

Radamel Falcao, Galatasaray formasıyla sezona formda bir giriş yaptı.

Fotoğraf: Onur Çoban

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, 2020-2021 sezonuna iyi bir giriş yaptı. Süper Lig’in ilk haftasında sarı-kırmızılıların sahasında Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada Falcao, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

34 yaşındaki futbolcu, 8. dakikada penaltıdan attığı golle takımı 1-0 öne geçirdi. 40. dakikada yine sahneye çıkan Falcao, rakip fileleri yine havalandırarak takımının 3. golünü kaydetti. Kolombiyalı futbolcu, 28. dakikada da Emre Kılınç’ın golünde pası veren isim oldu.

Mücadeleye 11’de başlayan Radamel Falcao, 87. dakikada oyundan çıktı ve yerine Mbaye Diagne dahil oldu.

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