SÜPER LİG

Real Madrid’e 4-3-3 karşı sistemi

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde tarihinin en kötü performansını sergileyen Galatasaray’da, teknik heyet sistem değişikliğine gidiyor. Süper Lig’de 4-3-3 dizilişiyle oynayan sarı-kırmızılılar, Real Madrid karşısında da aynı sistemle sahada olacak

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaray

Galatasaray

Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray’da, teknik heyet, taktiksel değişikliklere gitmeyi planlıyor. Bu sezon Süper Lig maçlarında 4-3-3 dizilişi ile oynamasına rağmen Şampiyonlar Ligi’nde iki maçtır 3-5-2 düzeniyle çıkan Galatasaray, Real Madrid maçıyla birlikte tekrar 4-3-3’e dönecek. 3-5-2 dizilişi ile Türk Telekom Stadı’nda oynadığı iki karşılaşmadan da yenilgi ile ayrılan sarı-kırmızılılar, Santiago Bernabeu’da oynanacak olan maçta özüne dönecek. Bir üst tura çıkmak için Real Madrid karşısında galibiyet arayacak olan Galatasaray, sezon başından bu yana uyguladıkları taktiği ortaya koyacak.

FALCAO’DAN SONRA BELHANDA DA YOK

  • Galatasaray’da Real Madrid maçında oynamayacağı daha önce açıklanan Kolombiyalı oyuncu Radamel Falcao’dan sonra Younes Belhanda da bu zorlu mücadelede forma giymeyecek. Sarı-kırmızılılarda teknik heyet, ligde Çaykur Rizespor karşılaşmasında oynatmadığı Belhanda’yı Real Madrid maçında da yedek oturtmayı planlıyor. Son dönemde formsuzluğu ile dikkat çeken Faslı yıldızın taraftarla da arası açılmıştı.

Kayserispor-Fenerbahçe: 1-0
Kayserispor-Fenerbahçe: 1-0

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 58. dakikada Umut Bulut'un attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe liderlik şansını elinin tersiyle itti ve 17 puanla 4. sıraya geriledi. Kayserispor ise ligdeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 7'ye yükseltti. Kadroyu bozmadıSüper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, ligde son oynadıkları İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosunu bozmadı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta ligde İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 yendikleri maçın ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.Tecrübeli teknik adam, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında kalede Altay Bayındır'a görev verirken, savunmayı Mauricio Isla, Zanka, Serdar Aziz ve Hasan Ali Kaldırım dörtlüsünden kurdu. Orta alanın göbeğinde Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan'ı görevlendiren teknik direktör Yanal, kanatlarda ise Garry Rodrigues ile Victor Moses'a şans verdi. Santrforda ise yine Vedat Muric görev yaptı.Nabil Dirar kadrodaYanal, rahatsızlığı geçen kaleci Harun Tekin ve sakatlığı düzelen Nabil Dirar'ı 18 kişilik maç kadrosuna dahil etti. Sakatlıkları devam eden Adil Rami ve Max Kruse, kadroda yer almadı.Bülent Uygun, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndüİstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü. Son olarak Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Osmanlıspor'u çalıştıran Uygun, 2 yıl sonra Süper Lig'deki ilk sınavını, futbolculuğu döneminde önemli başarılar elde ettiği Fenerbahçe'ye karşı verdi.Kayserispor'da 3 değişiklikKayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligin 9. haftasında 4-0 yenildikleri BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de üç değişiklik yaptı. Uygun, Fenerbahçe karşısında Rienstra, Hasan Hüseyin Acar ve Pedro Henrique'nin yerine Abdennour, Djedje ve Adebayor'a 11'de şans verdiSarı-kırmızılı ekip, Lung, Miguel Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir Subaşı, Djedje, Şamil Çinaz, Mensah, Bilal Başacıkoğlu, Umut Bulut, Adebayor 11'iyle sahaya çıktı.Tribünler dolduKayserispor taraftarları, Fenerbahçe maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünleri büyük ölçüde dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran Fenerbahçe taraftarı da takımlarını destekledi.Öte yandan Kayserispor taraftarı, sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Deniz Türüç'e tezahüratta bulunarak tribüne çağırdı. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla her iki takım oyuncuları maskeyle seremoniye çıktı.İlk 11'lerKayserispor: Lung, Miguel Lpes, Poulain, Abdennour, Yasir, Dja Djedje, Şamil Çinaz, Mensah, Bilal, Umut Bulut, AdebayorFenerbahçe: Altay, Hasan Ali, Sedar, Zanka, Isla, Gustavo, Ozan, Emre, Rodrigues, Moses, Muriqi

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