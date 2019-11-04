Real Madrid’e 4-3-3 karşı sistemi

Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray’da, teknik heyet, taktiksel değişikliklere gitmeyi planlıyor. Bu sezon Süper Lig maçlarında 4-3-3 dizilişi ile oynamasına rağmen Şampiyonlar Ligi’nde iki maçtır 3-5-2 düzeniyle çıkan Galatasaray, Real Madrid maçıyla birlikte tekrar 4-3-3’e dönecek. 3-5-2 dizilişi ile Türk Telekom Stadı’nda oynadığı iki karşılaşmadan da yenilgi ile ayrılan sarı-kırmızılılar, Santiago Bernabeu’da oynanacak olan maçta özüne dönecek. Bir üst tura çıkmak için Real Madrid karşısında galibiyet arayacak olan Galatasaray, sezon başından bu yana uyguladıkları taktiği ortaya koyacak.

FALCAO’DAN SONRA BELHANDA DA YOK

Galatasaray’da Real Madrid maçında oynamayacağı daha önce açıklanan Kolombiyalı oyuncu Radamel Falcao’dan sonra Younes Belhanda da bu zorlu mücadelede forma giymeyecek. Sarı-kırmızılılarda teknik heyet, ligde Çaykur Rizespor karşılaşmasında oynatmadığı Belhanda’yı Real Madrid maçında da yedek oturtmayı planlıyor. Son dönemde formsuzluğu ile dikkat çeken Faslı yıldızın taraftarla da arası açılmıştı.