Real Madrid'in yeni sol beki Ajaxlı Tagliafico oluyor

La Liga ekibi Real Madrid yeni sezonda önemli isimlerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Cristiano Ronaldo'nun ayrılığı sonrasında bu sezon birçok hedefinden uzak kalan eflatun beyazlılar ilk hamlesini Ajax'ın sol beki Nicolas Tagliafico için yaptı.

Nicolas Tagliafico'nun menajeri olan Ricardo Schlieper, Radio Rivadavia'da yaptığı açıklamada, "Tagliafico, Real Madrid ile görüşüyor. Marcelo'nun Juventus'a transfer olması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Shlieper, "Tagliafico'nun sözleşmesinin bitmesine iki yıl var ve serbest kalma maddesi yok. Ancak, Hollanda ekibi transfer etmek isteyen kulüpler için asgari bir fiyat belirlemiş durumda" diye konuştu.

Tagliafico Dünya Kupası'nda tepki çekmişti

Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı formasıyla kötü bir performans sergileyen 26 yaşındaki sol bek, o dönem Türk futbol kamuoyunda da gündem olmuştu. Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Tagliafico'nun sergilediği kötü performans sebebiyle Hasan Ali Kaldırım'dan özür dilemişti.

İşte o sözler;

"Sevgili Hasan Ali Kaldırım, seninle ilgili yaptığı bütün eleştirileri geri alıyorum. Hakikaten olacak iş değil, nedir bu ya. Arjantin Milli Takımı'nda oynayan oyuncuya bak. Hasan Ali kusura bakma"