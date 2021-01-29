Rıdvan Dilmen Başakşehir'in yeni teknik direktörünü açıkladı

Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk'un ayrılmasının ardından yeni hocanın kim olacağı tartışılıyor.
Konuya ilişkin NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de son şampiyonun teknik direktörünün Aykut Kocaman olacağını iddia etti.
Dilmen yaptığı açıklamada, "Büyük ihtimalle Aykut Kocaman olacak Başakşehir'in yeni hocası. İlk sırada onun ismi var" ifadelerini kullandı.
Aykut Kocaman son olarak Konyaspor'da teknik direktörlük yapmıştı. Tecrübeli teknik adam önceki günlerde yaptığı açıklamada 'bu sezon yüzde 99 takım çalıştırmayacağım' ifadesini kullanmıştı.