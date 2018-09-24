Rıdvan Dilmen: Bir adam sarı kart görmez mi?

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk yarısını değerlendirdi. Dilmen çarpıcı ifadeler kullandı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

"Beşiktaş beklediğimden daha korkak başladı. Ürkekler, pas hatası yapıyorlar. Gergin başladılar ve bu da Fenerbahçe'ye hücumda güven getirdi. Taçtan gol yedi Fenerbahçe. Taç ve 'aman benden gitsin' vuruşu sonrası gol geldi. Pepe bir vurdu topa, top aya gitti resmen. Kadrajdan çıktı top. İndi, Babel harika bir gol attı. Kötü oynayan Beşiktaş'a özgüven getirdi gol. Fenerbahçe kötü oynamıyor, haftalar sonra ilk kez eli ayağı düzgün bir oyun oynuyor ama ikinci yarı 2 değişiklik yapmaları lazım. Kim çıkar bilmiyorum."

Neustadter sarı kartı yok. Stoperin sarı kartının olmadığı nerede görülmüş. Her maçta oynamış adam. Türkiye'nin en yumuşak savunması Fenerbahçe savunması.



