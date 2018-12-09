Rıdvan Dilmen: Çubuklu giyin de Fenerbahçe zannetsinler

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Akhisarspor ile oynadığı maçın ilk yarısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen, sarı lacivertli oyuncuların performansını eleştirirken yeni teknik direktör konusunda da yönetime tepki gösterdi.
İşte o açıklamalar;
- "Bu yıl daha da kötüye gitti Fenerbahçe için. İyi vuruş eyvallah da, bir kaleci topu rakip oyuncu için ancak bu kadar güzel yumuşatır. Tam bir kaleci hatası. Koskoca Fenerbahçe takımı için 15. haftada ne konuşuyoruz. 'Kırmızı kar yağar Fenerbahçe düşmez' diyordum ya, Çin'de sarı kar yağmış herhalde. Gerçekten üzücü. Akhisar'da Seleznyov ve Manu'dan sonraki 3. forvet Bokila, o da gol attı. Fenerbahçe'de işin en kötü tarafı, kimse duygusal olarak bile maç öncesinde favori görmedi. Çubuklu forma giysinler de, Fenerbahçe zannetsinler bari. İnsanlar kahroldu. Milyonlarca insan kan ağlıyor. Bırakın 7-8 yaşındaki çocuğu, 55-56 yaşındaki Fenerbahçeli bile böyle bir şeyle karşılaşmamış. Bu oyunu yorumlamanın dışına çıkarıyor sizi. Mesela, Fenerbahçe taraftarının, sadece skor anlamında değil oyun anlamında da mutlu olması. Şu anda sahadaki oyuncular, biz bu teknik adamla çalışmayacağız diyor, kenardaki teknik adam da, zaten gideceğim diyor. Fenerbahçe Ersun Yanal ile görüştüyse, imzayı atacak. Ersun hoca da teferruat demeyecek, imzayı atacak. Bedelini ağır ödersiniz. Takım zaten enkaz duruma geldi. Görüşmeyeceksin abi, görüştüğün zaman da imzalayacaksın."
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