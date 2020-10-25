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Rıdvan Dilmen derbide hayran kaldığı futbolcuyu açıkladı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Dilmen, bordo mavililerin akılcı bir oyun sergilediğini belirtirken ilk 45 dakikada en çok beğendiği futbolcuyu açıkladı. Tecrübeli futbol adamı ayrıca Fenerbahçe'de de önemli bir değişimin yaşanabileceğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen

Rıdvan Dilmen

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Dilmen, Trabzonspor kazanabilmesi adına ikinci golü atması gerektiğini ifade ederken sahada çok beğendiği bir futbolcu açıkladı.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar;

  • -"İlk yarının en etkisiz oyuncularından biri Ozan ama bence maçın kilit oyuncusu da Ozan. Çok top kaybı yaptı. Belki Sosa ile yer değiştirmek lazım. Yunan oyuncu Pelkas iyi ve yetenekli bir oyuncu."
  • -"Lemos ve Sosa aynı dili konuşan futbolcular, bir kelime yeterdi orada bu hatayı yapmamak için... Ama Gökhan Gönül'ün de çekip indirmesi gerekiyordu."
  • -“Fenerbahçe'de zamanla işin Cisse'ye dönebileceğini düşünüyorum. Samatta henüz kafa olarak hazır değil."
  • -"Trabzonspor'un stoperi Vitor Hugo'yu çok beğendim. Çok dengeli. Ön tarafta da rahatsız edici bir Abdülkadir Ömür var. Kamil Ahmet'te iyi oynuyor"

Derbide tartışmalı penaltı pozisyonu: "Bana uyarı gelmedi devam edin"
Derbide tartışmalı penaltı pozisyonu: "Bana uyarı gelmedi devam edin"

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı maçta dikkat çeken bir pozisyon yaşandı. Abdülkadir Ömür'ün yerde kaldığı bir pozisyonda 'devam' kararı veren Cüneyt Çakır'a bordo mavili ekibin oyuncuarı yoğun itirazlarda bulundu.Oyun durduktan sonra Çakır'ın yanına giden Abdülkadir Ömür, pozisyonun penaltı olduğunu söylerken Çakır, 'VAR'dan bana uyarı gelmedi, devam edin' diye cevap verdi.İşte Abdülkadir Ömür'ün penaltı beklediği pozisyon;

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