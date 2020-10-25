Rıdvan Dilmen derbide hayran kaldığı futbolcuyu açıkladı

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Dilmen, Trabzonspor kazanabilmesi adına ikinci golü atması gerektiğini ifade ederken sahada çok beğendiği bir futbolcu açıkladı.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar;

-"İlk yarının en etkisiz oyuncularından biri Ozan ama bence maçın kilit oyuncusu da Ozan. Çok top kaybı yaptı. Belki Sosa ile yer değiştirmek lazım. Yunan oyuncu Pelkas iyi ve yetenekli bir oyuncu."

-"Lemos ve Sosa aynı dili konuşan futbolcular, bir kelime yeterdi orada bu hatayı yapmamak için... Ama Gökhan Gönül'ün de çekip indirmesi gerekiyordu."

-“Fenerbahçe'de zamanla işin Cisse'ye dönebileceğini düşünüyorum. Samatta henüz kafa olarak hazır değil."

-"Trabzonspor'un stoperi Vitor Hugo'yu çok beğendim. Çok dengeli. Ön tarafta da rahatsız edici bir Abdülkadir Ömür var. Kamil Ahmet'te iyi oynuyor"