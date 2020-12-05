Rıdvan Dilmen, Fatih Terim ile arasında geçen diyaloğu anlattı: Hoca beni aradı

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Diagne, 64. dakikada Santos (K.K) ve 90+3. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı.

"Fatih Terim maçı benim gibi izledi"

Mücadeleyi NTV'de değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in maçı izlediğini söyledi. Dilmen, "Maçı 3-0 kazandın güzel. Genç oyuncun da gol attı, eyvallah ama şunu mutlaka düşünmesi gerekiyor diye düşünüyorum. İkinci yarı Diagne’nin kaçırdığı pozisyon dışında, hoca adeta maçı izledi, benim gibi. Çünkü bağıra bağıra gelen ve sonuçlanmayan Hatay atakları golle sonuçlanabilirdi. Hatta o ara Taylan kayboldu. Çünkü Markao ve Donk’un arasına girmek zorunda kaldı. Bütün dönen topları beyaz takım aldı. Hocadan ben bu değişikliği değil, orta saha direncini arttıracak oyuncu hamlesi bekliyordum" dedi.

Mbaye Diagne gollerine devam ediyor Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Hatayaspor’u 3-0 yenen Galatasaray’da hücumda sahneye Senegalli golcü Mbaye Diagne çıktı. Sarı-kırmızılılarda Diagne rakip fileleri 1 kez havalandırarak ligdeki 5. golüne ulaştı. 29 yaşındaki futbolcunun UEFA Avrupa Ligi elemelerinden de 2 golü bulunuyor.Mbaye Diagne attığı 5 golü son 3 maçta kaydetti.Diagne attığı golün ardından geçtiğimiz günlerde vefat eden Senegalli eski futbolcu Papa Bouba Diop’u 19 numaralı milli formasını göstererek andı. Mücadeleye 11’de başlayan Senegalli futbolcu 88. dakikada yerini Ali Yavuz Kol’a bıraktı.Fatih Terim yönetimindeki 1000. golSüper Lig’in 11. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde 1000. golünü kaydetti. Müsabakanın 32. dakikasında Sofiana Feghouli’nin sağ kanattan ortasında arka direkte kontrol eden Mbaye Diagne, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Terim yönetimindeki sarı-kırmızılıların 1000. golünü attı.Galatasaray sürprize izin vermedi

"Hoca beni aradı"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile arasında geçen bir diyaloğu anlatan Rıdvan Dilmen, "3. olduğumuz Avrupa Şampiyonası’nda Fatih Hoca’yı eleştiriyordum. O sıra Milli Takım'da görevdeydi. Çok sert eleştirdim. Sonra Fatih Hoca bana küstü. Her gün konuşuyorduk, 20-25 gün konuşmadık. Sonra beni aradı ve “Rıdvan, ben senin görüşlerine inanıyorum. Senin doğrun bana yanlış, benim yanlışım sana doğru gelebilir ama 25 kupayı ne yapacağız” dedi" ifadelerini kullandı.