Rıdvan Dilmen, Fatih Terim ile arasında geçen diyaloğu anlattı: Hoca beni aradı
Rıdvan Dilmen, Fatih Terim ile arasında geçen diyaloğu anlattı: Hoca beni aradı
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında karşılaşmayı değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ile daha önce arasında geçen bir diyaloğu paylaştı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Diagne, 64. dakikada Santos (K.K) ve 90+3. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı.
"Fatih Terim maçı benim gibi izledi"
Mücadeleyi NTV'de değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in maçı izlediğini söyledi. Dilmen, "Maçı 3-0 kazandın güzel. Genç oyuncun da gol attı, eyvallah ama şunu mutlaka düşünmesi gerekiyor diye düşünüyorum. İkinci yarı Diagne’nin kaçırdığı pozisyon dışında, hoca adeta maçı izledi, benim gibi. Çünkü bağıra bağıra gelen ve sonuçlanmayan Hatay atakları golle sonuçlanabilirdi. Hatta o ara Taylan kayboldu. Çünkü Markao ve Donk’un arasına girmek zorunda kaldı. Bütün dönen topları beyaz takım aldı. Hocadan ben bu değişikliği değil, orta saha direncini arttıracak oyuncu hamlesi bekliyordum" dedi.
"Hoca beni aradı"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile arasında geçen bir diyaloğu anlatan Rıdvan Dilmen, "3. olduğumuz Avrupa Şampiyonası’nda Fatih Hoca’yı eleştiriyordum. O sıra Milli Takım'da görevdeydi. Çok sert eleştirdim. Sonra Fatih Hoca bana küstü. Her gün konuşuyorduk, 20-25 gün konuşmadık. Sonra beni aradı ve “Rıdvan, ben senin görüşlerine inanıyorum. Senin doğrun bana yanlış, benim yanlışım sana doğru gelebilir ama 25 kupayı ne yapacağız” dedi" ifadelerini kullandı.
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