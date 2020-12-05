Rıdvan Dilmen: Sergen Yalçın bir hata yaptı

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında evinde konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek yükselişini sürdürdü. NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından siyah-beyazlı takım için dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu. Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Üç maça 10 gol atmış bir Beşiktaş"

"Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'dan 9 puan. 10 gol atmış, 5 gol yemiş bir Beşiktaş. Bu camia için çok değerli. Çok sıkıntılı bir ay vardı ama çıkmayı başardılar. Sergen Yalçın'ın bir otoriter bir de 'cool' duruşu var. Camiada da sevilir."

"Sergen Yalçın psikolojik bir hata yaptı"





"Necip Uysal'ı kesmesi, Necip'in hoşuna gitmemiş sanki. Son fauldeki tepki biraz ona... Ghezzal da çıkarken keyfi kaçtı. Oyundan keyif alıyordu. Bu tür oyuncular maç bitmesin ister. Tam tadını alırken Sergen hoca çıkardı. Bunları aslında bilen bir insandır. Eleştirmek için de söylemiyorum ama psikolojik bir hata yaptı denebilir."

Beşiktaşlı futbolcu için dikkati çeken yorum: Kusursuz transfer Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mensah, Atiba ve Aboubakar’ın golleriyle galibiyete ulaşan siyah-beyazlılar, son oynadığı 3. maçını da kazanarak çıkışını sürdürdü.Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Önder Özen, Kasımpaşa maçının Beşiktaş'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Bu maça zihin olarak hazırlanmak zordu""Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmişsiniz, o hava perşembeye kadar kolay kolay dağılmaz. Maçınız pazar olsa, maçın havasına girersiniz. Bu maça zihin olarak hazırlanmak zordu. Bunu yapacak olan yine antrenör ekibi. Tamam mıdır? Tamamdır. Takım işi gördü mü? Gördü.""Maçı zorlaştıran unsur...""Beşiktaş pazar günü derbi oynadı, pazartesi rejenerasyon. Salı izin verdiniz, çarşamba toplandınız. Maç cuma günü... Taktik ve strateji için sadece 1 ünite antrenman yapma şansınız var. Bu maçı zorlaştıran unsurlardan biri bu.""Aboubakar 'işte bu santrfor' dedirtti""Vincent Aboubakar'ın çevresinde oynayan oyuncuların Aboubakar kadar pozisyona girebileceğini düşünüyorum. Mensah'ın golünde 'işte bu santrfor' dedirtti. Kanat oyuncusu gibi topu da getirdi."Aboubakar'ın golünden sonra bizim takım. 🤙🏿🦅#BJKvKAS | #ArmandaSaklı pic.twitter.com/inoYoTImLX— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 4, 2020 "Rakip ceza sahasında 10 topla buluşma""Bu orta saha ligde çok fark yaratır derken kastettiğim şey şu: Atiba yüzde 91 pas başarısı, rakip ceza sahasında 10 topla buluşma, 1 gol, 2 tane de kaçırdı. Diğer golü kim attı? Mensah. Bugün Josef yok. Ljajic yok, Oğuzhan yok.""Rakip için zorlayıcıdır""Atiba'nın golünde de farklı farklı kaliteler var. Kaptırdığınız topu çok hızlı geri alıp devamlılık sağladınız. Rakip için çok zorlayıcıdır. Sürekli savunmada kalmak sıkar insanı. Pasla başlayıp bireysel beceriyle işinizi görmek çok önemli."İstanbul takımlarına karşı puan yasağımız devam ediyor. 🚫 pic.twitter.com/YguE9NVk5L— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 4, 2020 "Rosier maliyet-fayda açısından kusursuz transfer""Valentin Rosier'de savunma tamam, hücum tamam. Birebirlerde, kene gibi yapışıyor. Asistleri de çok iyi. Maliyet-fayda açısından kusursuz transfer. Hayatının bir döneminde kendini bir konuda çok sevdirmiş, beğendirmiş." "Sergen Yalçın bütün Türkiye'nin kalbine girmiştir""İnsanlar, başarılı olsalar da olmasalar da varlıklarını devam ettirirler. Bir de başarmak zorunda olanlar vardır, onlar farklı. Sergen gibi süper yıldızların böyle bir zorunluluğu yoktur. Beşiktaş taraftarının kalbine girmiştir, bütün Türkiye'nin kalbine girmiştir. Teknik adamlıkta bir gün başarısız olsalar da futbolculukta edindikleri sarsılmaz kimliği sonsuza dek taşırlar."Rıdvan Dilmen'den Beşiktaşlı futbolcuya: Koronavirüs yaramış



