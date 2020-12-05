Rıdvan Dilmen: Sergen Yalçın bir hata yaptı

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, teknik direktör Sergen Yalçın'ın oyun içerisinde yaptığı bir değişikliğe dikkati çekerek, "Psikolojik bir hata yaptı" dedi.
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Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında evinde konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek yükselişini sürdürdü. NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından siyah-beyazlı takım için dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu. Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Üç maça 10 gol atmış bir Beşiktaş"
"Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'dan 9 puan. 10 gol atmış, 5 gol yemiş bir Beşiktaş. Bu camia için çok değerli. Çok sıkıntılı bir ay vardı ama çıkmayı başardılar. Sergen Yalçın'ın bir otoriter bir de 'cool' duruşu var. Camiada da sevilir."
"Sergen Yalçın psikolojik bir hata yaptı"
"Necip Uysal'ı kesmesi, Necip'in hoşuna gitmemiş sanki. Son fauldeki tepki biraz ona... Ghezzal da çıkarken keyfi kaçtı. Oyundan keyif alıyordu. Bu tür oyuncular maç bitmesin ister. Tam tadını alırken Sergen hoca çıkardı. Bunları aslında bilen bir insandır. Eleştirmek için de söylemiyorum ama psikolojik bir hata yaptı denebilir."
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