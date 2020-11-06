Rıdvan Dilmen'den Beşiktaşlı futbolcuya eleştiri: Büyük takım oyuncusu böyle olmaz

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Gaziantep-Beşiktaş mücadelesinin ilk yarısını değerlendirdi. Dilmen, Josef de Souza'nın Beşiktaş için çok kritik önem taşıdığını belirtirken Welinton'un sakatlığı sonrasında oyuna dahil olan Montero'yu da eleştirdi.

Rıdvan Dilmen'in sözlerinden öne çıkanlar;