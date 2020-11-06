Rıdvan Dilmen'den Beşiktaşlı futbolcuya eleştiri: Büyük takım oyuncusu böyle olmaz

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Gaziantep-Beşiktaş mücadelesinin ilk yarısını değerlendirdi. Dilmen, Josef de Souza'nın Beşiktaş için çok kritik önem taşıdığını belirtirken Welinton'un sakatlığı sonrasında oyuna dahil olan Montero'yu da eleştirdi.
Rıdvan Dilmen'in sözlerinden öne çıkanlar;
- -"Bir oyuncu, çok oyuncudur. Josef, beklemediğimiz kadar formda geldi. Josef olmayınca Atiba'nın da performansı, Dorukhan'ın da performansı düştü. Sadece santrfor üstünden gitmemek lazım. Josef'i alırsanız Atiba'yı öne atabilir, Larin'e geriye gelme dersiniz."
- -"Montero ısınmadan da girmişti, ağır. Bir Beşiktaş oyuncusu öyle döndürmez. Önünü açtı, kaleye kadar götürdü. Alternatifleri sundu şut, pas."
- -"Yaşar Kemal, Premier Lig tadında sertliğe izin veriyor. 4 açı vardı, 3-5 dakika baktık. 2 açı penaltı, 2 açı değil. 3-4 arkadaş karar veremedik. Bir açıda penaltı, diğerinde değil. O zaman gri pozisyon."
- -"Pozisyon ceza sahası dışında olduğu için VAR çağırmadı ama pozisyon kırmızı, onun için çağırması lazım. Faulü veriyorsan Ersin'in aleyhine, Gaziantep'in lehine vereceksin.
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