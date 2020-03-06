Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör yorumu

Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen Rıdvan Dilmen, sarı lacivertlilerde takımın başına kimin geçeceği konusunda konuştu. Dilmen, Denizlispor maçında Emre Belözoğlu'nun kulübede takımı yöneteceğini belirtirken her şeyi değiştirebilecek kararlar alınabileceğini aktardı.
İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar;
- "Kulübün açıklamaları üzerinden gitmek zorundayız. Geçen hafta açıklama yaptı teşekkür ettiler Ersun Yanal'a ve bir maç olarak Trabzon'da çıkacak dediler. Aslında çok reel bir durum yok ortada. Çok alışıla gelmiş bir durum. Antalya maçından sonra Ersun Yanal, istifa ediyor ama kulüp rica ediyor. Bence bu durum Ersun Yanal'ın da işine geliyor. Çünkü kaybedecek bir şeyi yok. Trabzon'a 3-0 kaybetse kim ne diyecek ki zaten başarısız bir dönem var. Ama kazanırım diye çıkmak istedi. Ben olsam ben de çıkardım o riski alırdım.''
"Emre Belözoğlu takımı yönetecek"
- ''Kulübün resmi sitesinden açıklandığına göre, gördüğümüz tablo şu; yarın oynanacak müsabakada Emre Belözoğlu, Volkan hoca falan diğer oyuncular ile birlikte çıkacaklar. Pro lisansı olan birisi teknik direktör olarak çıkacak. Muhtemelen Emre Belözoğlu, yedek kulübesinden takımı yönetecek. Pazar günü oturacak kulüp daha sağlıklı karar alacak. Fenerbahçe'de her şey değişebilir. Emre Belözoğlu, kulüp ile aşaması hangi aşamada olduğunu bilmiyorum. Cuma günü ya Emre Belözoğlu ya da bambaşka bir teknik direktör olabilir. Tuhaf bir durum var. Eleştiriye açık bir durum. Şu an ne desek boş. Perde arkasını bilmiyoruz. Pazar gününü beklemeliyiz.''
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