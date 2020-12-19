​Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye Erol Bulut çağrısı

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 kaybetti. Mücadele sonrasında karşılaşmayı değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Kulübü'ne Erol Bulut için çağrıda bulundu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Vetrih, 40. dakikada penaltıdan Maxim ve 90+5. dakikada Kenan Özer kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 24. dakikada Pelkas attı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler ligde oynadıkları son 6 karşılaşmada 4. mağlubiyetlerini almış oldular.
Mücadele sonrasında karşılaşmayı NTV'de değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin son maçlarda kötü bir performans ortaya koyduğunu belirtti. Sarı-lacivertlilerde kimin teknik direktör olduğunun belli olmadığını ifade eden Dilmen, "Hangisi teknik direktör bilmiyorum. Erol Hoca orada, Volkan bağırıyor o taraftan, Selçuk bağırıyor. Kimin antrenör olduğu belli olmayan bir ortamda görüyoruz takımı. Bu kulüp de Fenerbahçe Spor Kulübü. Son 6 haftada 4 mağlubiyet var" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'ye Erol Bulut çağrısı
Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabından, Erol Bulut ile yolların ayrılmasının geç olmayacağını ifade ederken, "Fenerbahçe, Teknik Direktörü Erol Bulut ile yollarını ayırırsa erken olmaz, asıl geç kalınmamış olur" cümlelerini kullandı.
Fenerbahçe, Teknik Direktörü Erol Bulut ile yollarını ayırırsa erken olmaz, asıl geç kalınmamış olur.
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