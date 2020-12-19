​Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye Erol Bulut çağrısı

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Vetrih, 40. dakikada penaltıdan Maxim ve 90+5. dakikada Kenan Özer kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 24. dakikada Pelkas attı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler ligde oynadıkları son 6 karşılaşmada 4. mağlubiyetlerini almış oldular.

Mücadele sonrasında karşılaşmayı NTV'de değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin son maçlarda kötü bir performans ortaya koyduğunu belirtti. Sarı-lacivertlilerde kimin teknik direktör olduğunun belli olmadığını ifade eden Dilmen, "Hangisi teknik direktör bilmiyorum. Erol Hoca orada, Volkan bağırıyor o taraftan, Selçuk bağırıyor. Kimin antrenör olduğu belli olmayan bir ortamda görüyoruz takımı. Bu kulüp de Fenerbahçe Spor Kulübü. Son 6 haftada 4 mağlubiyet var" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye Erol Bulut çağrısı

Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabından, Erol Bulut ile yolların ayrılmasının geç olmayacağını ifade ederken, "Fenerbahçe, Teknik Direktörü Erol Bulut ile yollarını ayırırsa erken olmaz, asıl geç kalınmamış olur" cümlelerini kullandı.

Fenerbahçe Antep'te kayıp Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Vetrih, 40. dakikada penaltıdan Maxim ve 90+5. dakikada Kenan Özer kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 24. dakikada Pelkas attı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler ligde oynadıkları son 6 karşılaşmada 4. mağlubiyetlerini almış oldular.Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Gaziantep FK puanını 21'e yükseltirken, sarı-lacivertliler ise 23 puanda kaldı.Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Gaziantep FK ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.Gaziantep'te tartışma çıkartan pozisyon: Pelkas'ın golü ofsayt değil mi? Oytun ligde ilk kezFenerbahçe'nin genç file bekçisi Ahmet Oytun Özdoğan, ilk kez ligde 11'de şans buldu. Harun Tekin'in sakatlığının ardından Altay'ın cezalı duruma düşmesiyle ilk 11 şansını elde eden Oytun, kariyerinde ilk kez ligde boy gösterdi.Fenerbahçe'de 5 sakatFenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti, kadroda yer almadı.

Gaziantep'te tartışma çıkartan pozisyon: Pelkas'ın golü ofsayt değil mi? Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele esnasında yaşanan bir pozisyon tartışmalara neden oldu.Tartışma çıkartan pozisyonKarşılaşmanın 64. dakikasında Gaziantep FK 2-1 üstün durumdayken Fenerbahçe Pelkas ile beraberliği yakaladı. Fakat Yunan oyuncunun attığı gol, yan hakemin ofsayt kararıyla geçerli sayılmadı. VAR incelemesi sonrasında, karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'a pozisyonu incelemesi için tavsiye verilmedi.Mücadelenin ilerleyen dakikalarında yayıncı kuruşun pozisyonu ofsayt çizgisini çizerek paylaştı. Bu görüntü sonrasında birçok taraftar iptal edilen golün yanlış bir karar olduğunu ifade etti. Fenerbahçeli taraftarlar, pozisyon hakkındaki görüşlerini sosyal medya üzerinden bu şekilde gösterdiler:

Fenerbahçe, Teknik Direktörü Erol Bulut ile yollarını ayırırsa erken olmaz, asıl geç kalınmamış olur. — Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8) December 19, 2020



