Rıdvan Dilmen'den flaş iddia: Dünyanın sayılı kulüplerine doğru gidiyor

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Karagümrük ile oynadığı karşılaşmayı değerlendirdi. Dilmen, sarı lacivertlilerin oyunuyla ilgili konuşurken kaleci Altay Bayındır için de ses getirecek bir tahmin yaptı.

İşte Rıdvan Dilmen'in yorumlarından öne çıkanlar;