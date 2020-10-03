Rıdvan Dilmen'den flaş iddia: Dünyanın sayılı kulüplerine doğru gidiyor

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Karagümrük ile oynadığı karşılaşmayı değerlendirdi. Dilmen, sarı lacivertlilerin oyunuyla ilgili konuşurken kaleci Altay Bayındır için de ses getirecek bir tahmin yaptı.
İşte Rıdvan Dilmen'in yorumlarından öne çıkanlar;
- -Fenerbahçe ikinciyi atıp rahatlamak zorunda. Fenerbahçe, akan oyunda pozisyon üretemedi. Duran topa endeksli kalmamalı. Bunu Fenerbahçe geliştirmeli.
- -Altay'ın 2 haftadır muazzam performansı var. Çok genç bir kaleci. Dünyanın sayılı kulüplerine doğru gidiyor. Refleksleri, güveni artıyor.
-Bu takımda Ozan'ın bölgesinde Alex oynasa, 20'den aşağı atmaz."
-Bu takımda Ozan'ın bölgesinde Alex oynasa, 20'den aşağı atmaz."
Yorum