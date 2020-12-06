SÜPER LİG

Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı yıldız için dikkati çeken yorum: Gitse 'şükür' derler

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar ve formsuzluklarla gündem olan Falcao için, "Bugün gitmek istese 'iyi ki gitti' derler" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak, Diğer
NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın sahasında Hatayspor'u 3-0 mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların yaşadığı sakatlıklar nedeniyle verim alamadığı Radamel Falcao için flaş bir yorumda bulundu. Dilmen, Kolombiyalı yıldız hakkında şu ifadeleri kullandı;

"Papatya falı gibi"

  • "Falcao değerli oyuncu ama bugün gitmek istese 'Allah'a şükürler olsun, iyi ki gitti' derler. Verime baktığımızda papatya falı gibi; bir var bir yok."

Falcao, sarı-kırmızılı formayla 29 maç oynarken, 26 karşılaşmayı ise kaçırdı.
Falcao, sarı-kırmızılı formayla 29 maç oynarken, 26 karşılaşmayı ise kaçırdı.

"Diagne ile Flacao birlikte oynarsa..."


  • "Falcao ile Diagne'yi yönetmek kolay bir şey değildir, ben şu anda Diagne ile devam edeceğini düşünüyorum. Erol hocanın da problemi bu diyorum zaten. Diagne ile Flacao birlikte oynarsa, Falcao 30 gol atar ama takım savunmasında arıza olur."

Diagne'nin Hatayspor maçındaki gol vuruşu
Diagne'nin Hatayspor maçındaki gol vuruşu

Rıdvan Dilmen, Fatih Terim ile arasında geçen diyaloğu anlattı: Hoca beni aradı
Rıdvan Dilmen, Fatih Terim ile arasında geçen diyaloğu anlattı: Hoca beni aradı

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Diagne, 64. dakikada Santos (K.K) ve 90+3. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı."Fatih Terim maçı benim gibi izledi"Mücadeleyi NTV'de değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in maçı izlediğini söyledi. Dilmen, "Maçı 3-0 kazandın güzel. Genç oyuncun da gol attı, eyvallah ama şunu mutlaka düşünmesi gerekiyor diye düşünüyorum. İkinci yarı Diagne’nin kaçırdığı pozisyon dışında, hoca adeta maçı izledi, benim gibi. Çünkü bağıra bağıra gelen ve sonuçlanmayan Hatay atakları golle sonuçlanabilirdi. Hatta o ara Taylan kayboldu. Çünkü Markao ve Donk’un arasına girmek zorunda kaldı. Bütün dönen topları beyaz takım aldı. Hocadan ben bu değişikliği değil, orta saha direncini arttıracak oyuncu hamlesi bekliyordum" dedi.Mbaye Diagne gollerine devam ediyor"Hoca beni aradı"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile arasında geçen bir diyaloğu anlatan Rıdvan Dilmen, "3. olduğumuz Avrupa Şampiyonası’nda Fatih Hoca’yı eleştiriyordum. O sıra Milli Takım'da görevdeydi. Çok sert eleştirdim. Sonra Fatih Hoca bana küstü. Her gün konuşuyorduk, 20-25 gün konuşmadık. Sonra beni aradı ve “Rıdvan, ben senin görüşlerine inanıyorum. Senin doğrun bana yanlış, benim yanlışım sana doğru gelebilir ama 25 kupayı ne yapacağız” dedi" ifadelerini kullandı.Galatasaray sürprize izin vermedi

Galatasaray sürprize izin vermedi
Galatasaray sürprize izin vermedi

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Diagne, 64. dakikada Santos (K.K) ve 90+3. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. Ayrıca mücadelenin 80. dakikasında Hatayspor'da Gökhan Karadeniz, ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 23'e yükseltirken, Hatayspor ise 12 puanda kaldı.Gelecek haftayı Galatasaray BAY geçecek. Hatayspor ise sahasında Erzurumspor'u konuk edecek.1000. gol Diagne'denSüper Lig’in 11. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde 1000. golünü kaydetti. Müsabakanın 32. dakikasında Sofiana Feghouli’nin sağ kanattan ortasında arka direkte kontrol eden Mbaye Diagne, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Terim yönetimindeki sarı-kırmızılıların 1000. golünü attı.Fatih Terim’in, Galatasaray’daki teknik direktörlük kariyerinde atılan 1000 golün 775’i Süper Lig müsabakalarında geldi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Türkiye Kupası’nda 103, Avrupa kupalarında 110, TFF Süper Kupa ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda ise toplam 12 kez gol sevinci yaşadı. Bu goller, 115 farklı oyuncu tarafından atıldı. Rakip futbolcular 24 kez kendi ağlarını sarsarken, bir gol ise hükmen galibiyet sonucunda geldi.

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