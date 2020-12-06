Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı yıldız için dikkati çeken yorum: Gitse 'şükür' derler
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar ve formsuzluklarla gündem olan Falcao için, "Bugün gitmek istese 'iyi ki gitti' derler" ifadelerini kullandı.
Haber MerkeziYeni Şafak, Diğer
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın sahasında Hatayspor'u 3-0 mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların yaşadığı sakatlıklar nedeniyle verim alamadığı Radamel Falcao için flaş bir yorumda bulundu. Dilmen, Kolombiyalı yıldız hakkında şu ifadeleri kullandı;
"Papatya falı gibi"
"Falcao değerli oyuncu ama bugün gitmek istese 'Allah'a şükürler olsun, iyi ki gitti' derler. Verime baktığımızda papatya falı gibi; bir var bir yok."
"Diagne ile Flacao birlikte oynarsa..."
"Falcao ile Diagne'yi yönetmek kolay bir şey değildir, ben şu anda Diagne ile devam edeceğini düşünüyorum. Erol hocanın da problemi bu diyorum zaten. Diagne ile Flacao birlikte oynarsa, Falcao 30 gol atar ama takım savunmasında arıza olur."
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