Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı yıldız için dikkati çeken yorum: Gitse 'şükür' derler

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın sahasında Hatayspor'u 3-0 mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların yaşadığı sakatlıklar nedeniyle verim alamadığı Radamel Falcao için flaş bir yorumda bulundu. Dilmen, Kolombiyalı yıldız hakkında şu ifadeleri kullandı;

"Papatya falı gibi"

"Falcao değerli oyuncu ama bugün gitmek istese 'Allah'a şükürler olsun, iyi ki gitti' derler. Verime baktığımızda papatya falı gibi; bir var bir yok."

"Diagne ile Flacao birlikte oynarsa..."

"Falcao ile Diagne'yi yönetmek kolay bir şey değildir, ben şu anda Diagne ile devam edeceğini düşünüyorum. Erol hocanın da problemi bu diyorum zaten. Diagne ile Flacao birlikte oynarsa, Falcao 30 gol atar ama takım savunmasında arıza olur."

Rıdvan Dilmen, Fatih Terim ile arasında geçen diyaloğu anlattı: Hoca beni aradı Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Diagne, 64. dakikada Santos (K.K) ve 90+3. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı."Fatih Terim maçı benim gibi izledi"Mücadeleyi NTV'de değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in maçı izlediğini söyledi. Dilmen, "Maçı 3-0 kazandın güzel. Genç oyuncun da gol attı, eyvallah ama şunu mutlaka düşünmesi gerekiyor diye düşünüyorum. İkinci yarı Diagne’nin kaçırdığı pozisyon dışında, hoca adeta maçı izledi, benim gibi. Çünkü bağıra bağıra gelen ve sonuçlanmayan Hatay atakları golle sonuçlanabilirdi. Hatta o ara Taylan kayboldu. Çünkü Markao ve Donk’un arasına girmek zorunda kaldı. Bütün dönen topları beyaz takım aldı. Hocadan ben bu değişikliği değil, orta saha direncini arttıracak oyuncu hamlesi bekliyordum" dedi.Mbaye Diagne gollerine devam ediyor"Hoca beni aradı"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile arasında geçen bir diyaloğu anlatan Rıdvan Dilmen, "3. olduğumuz Avrupa Şampiyonası’nda Fatih Hoca’yı eleştiriyordum. O sıra Milli Takım'da görevdeydi. Çok sert eleştirdim. Sonra Fatih Hoca bana küstü. Her gün konuşuyorduk, 20-25 gün konuşmadık. Sonra beni aradı ve “Rıdvan, ben senin görüşlerine inanıyorum. Senin doğrun bana yanlış, benim yanlışım sana doğru gelebilir ama 25 kupayı ne yapacağız” dedi" ifadelerini kullandı.Galatasaray sürprize izin vermedi